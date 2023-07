Virginia Gallardo habló sobre Silvina Luna y Lotocki: “La condena nuestra es perpetua”

Una vez más el apellido Lotocki vuelve a estar en boca de una modelo, en este caso de Virginia Gallardo, quien también se operó con él, y contó su experiencia al respecto.

Virginia Gallardo llorando en "Socios del espectáculo" por su salud. (Foto: Captura de pantalla)

Así, la actriz, panelista y vedette se solidarizó con el momento delicado de salud que atraviesa Silvina Luna y al mismo tiempo manifestó su indignación ante las declaraciones de Aníbal Lotocki en los medios.

La intervención de Virginia Gallardo con Lotocki

La bailarina es una de las tantas famosas que pasó por el quirófano de Lotocki, y confesó haber sentido miedo tras hacerse pública la situación compleja que atraviesa Silvina Luna actualmente.

“Pasaron 15 años de mi intervención y todo sigue igual”, comenzó Virginia para hacer referencia a la situación judicial del médico.

“Es una mezcla de sensaciones, de indignación, por un lado, por la situación, por una persona que peleaba por su vida y gracias a Dios hoy está fuera de riesgo y él con una impunidad terrible aún teniendo una sentencia sentarse a dar declaraciones y mentir, es como un montón”, lanzó.

Aunque dijo no sentirse cómoda hablando del tema, Gallardo continuó: “En lo personal, en los temas de salud, si bien a diferencia de otras víctimas, yo voy a descansar siempre sin pensar en cosas negativas, pero cuando suceden hechos como estos por supuesto que me alarman. Por lo pronto estoy controlada y tengo médicos a mi cargo que me tranquilizan que estaría todo bien”.

Y a continuación retomó un miedo que es muy común en las personas que se operaron con Lotocki: “Trato de tomarlo relajada, pero sí es como remover un sentimiento... ¡15 años hace! Ya está demostrado que el lugar donde operaba no estaba habilitado, que el producto que nos puso no era el que decía, tiene dos muertos en su haber, ha fraguado la historia clínica”.

Luego, lanzó una frase que da cuenta del dolor que siente: “Realmente que no tenga hoy una inhabilitación para trabajar, que tenga cuatro años de condena... y la condena nuestra es perpetua y encima siga con impunidad dando notas públicas o en redes sociales”.

El estado de salud de Virginia Gallardo

La modelo explicó que al haber pasado tantos años desde su última intervención con Lotocki, las secuelas de un potencial daño ya no son posibles: “Yo estoy bien, pero tengo que tener ciertos cuidados respecto a que no me puedo poner inyección, tengo que evitar ciertas lesiones o daños en la zona. Entiendo que por la poca cantidad que tengo colocado no me ha generado otra una enfermedad autoinmune como otras víctimas”.

Y agregó: “Estoy controlada, estoy bien y más allá de los dolores que son diarios, aprendí a convivir con ellos, y me siento una privilegiada al lado de las demás víctimas”.