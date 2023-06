El particular motivo por el cual cirujano Aníbal Lotocki sigue ejerciendo y no está preso

Aníbal Lotocki sigue ejerciendo su profesión como cirujano en un contexto donde la gran pregunta es cómo pasa esto a pesar de las denuncias de Silvina Luna, que atraviesa un delicado momento de salud, y con un procesamiento por homicidio simple que tiene el médico en su contra.

“Puede seguir operando porque no está efectiva la condena, las querellas pidieron la suspensión momentánea de la matrícula hasta tanto no quedara firme el fallo pero el tribunal dijo que no. Hasta que no haya una condena a prisión, la inhabilitación por 5 años no iba a ser firme”, explicó en Polémica en el bar el abogado penalista, Cristián Cúneo Libarona.

“¿Por qué cuesta tanto hacer efectivo este fallo, cuando incluso hay muertos?”, quiso saber Marcela Tinayre.

“Él tiene una condena por homicidio simple doloso y por falsificación de documentos, porque aparentemente habría adulterado la historia clínica y el consentimiento que decía que firmó con su paciente. Eso probablemente alcance para condenarlo, pero está en un procesamiento, todavía te falta el juicio oral, donde él se puede defender”, explicó.

“Por ahí a veces nos confundimos con esto de por qué no está preso. Para que esté preso tiene que haber un peligro, peligro de que no vaya preso el día que quede firme la sentencia, o que pueda entorpecer la investigación. Hoy en día no alcanza con la pena el delito como para ir preso hasta el juicio oral, porque por ahí el día de mañana lo absuelven y el tipo estuvo preso injustamente”, aclaró.

“Si se confirma esta condena, él va a ir preso (por la causa de Silvina Luna) y ni hablar de la otra, que es por homicidio de 8 a 25 años”, explicó.

“Yo fui abogado de Silvina y estoy convencido de que este hombre es culpable”, cerró el letrado.

La palabra de Lotocki en medio del drama que vive Silvina Luna

Este miércoles, el polémico “cirujano de los famosos” rompió el silencio y habló por primera vez desde el drama que vive Silvina Luna quien está en un delicado momento de salud.

“Tengo más de 20 años en el quirófano, pero no soy cirujano plástico, mis pacientes lo saben”, reconoció el médico.

Entre los puntos destacados de su intervención señaló que Silvina Luna se operó tres veces con él: dos para agrandar glúteos y una tercera para disminuir el tamaño. En todo momento negó que haberle inyectado metacrilato haya derivado en su enfermedad renal.

Según Lotocki, Luna se había hecho una gamaglobulina un año antes de operarse en donde aparece una globulopatía, que “suelen terminar en insuficiencia renal”.

Lotocki y Luna. Foto: Gentileza

“Al operarla no sabíamos, porque nosotros pedimos un prequirúrgico habitual, no ese tipo de estudios más complejos”, dijo.

Además, acusó indirectamente a Luna de haber escondido aquel problema de glóbulos. “Hay muchos pacientes que esconden sus enfermedades para ser operados igual. Nosotros no podemos pedirle tantos estudios. De todos mis pacientes Luna es la única que tiene insuficiencia renal”, expresó.

En cuanto al uso del polimetilmetacrilato dijo que él no suele aparecer en los medios para hablar de eso porque nunca muestran sus pruebas: “Lo expliqué innumerables veces: este producto estaba aprobado en la colocación en glúteos al momento de la operación de Silvina Luna”.