Quiénes son las famosas que pasaron por el quirófano de Aníbal Lotocki

Aníbal Lotocki volvió a estar en el ojo de la tormenta a raíz de la internación que atraviesa Silvina Luna, cuyo estado hasta este miércoles continuaba complicado. Sin embargo, Luna no es la única famosa que pasó por las manos de Lotocki.

La exvedette Pamela Sosa fue otra de las denunciantes y también fue pareja del médico por ocho años. En una entrevista reciente, la mujer dijo que aceptó operarse con él por la confianza que le tenía, pero hoy tiene diabetes y silicona en las piernas.

Pamela Sosa cruzó en vivo a Aníbal Lotocki.

Stefy Xipolitakis fue otra de las que levantó cargos en contra del médico. La modelo venía con dolores y gracias a unos estudios médicos supo que no tenía plasma en el cuerpo si no “polímero industrial hecho por él”. “Mi cuerpo es una bomba que no sé cuando puede estallar”, dijo.

Verónica Ojeda también sufrió en manos de Lotocki. Foto: Archivo

Virgina Gallardo fue una de las primeras famosas en realizarse una intervención estética con Lotocki. Años más tarde dio a conocer que la aplicación de polimetilmetacrilato le había provocado graves complicaciones de salud.

Fran Mariano

Fran Mariano, uno exparticipante de Cuestión de Peso, habló sobre la mala experiencia que tuvo en manos del cirujano. “Había más de diez testigos en el quirófano viendo lo que me hacía. Porque fue en un workshop. Me durmió y experimentó conmigo”, aseguró.

Quiénes defendieron alguna vez a Lotocki

Raquel Mancini fue de las famosas que en alguna ocasión habló a favor del médico. Ella mantenía con el profesional un tratamiento ortomolecular, a la vez que recibía vitaminas y aminoácidos para no enfermarse. Sin embargo, advirtió que nunca se había operado con él ni pensaba hacerlo.

Moria Casán y Lotocki Foto: Archivo

Moria Casán se operó en reiteradas ocasiones con Lotocki y que supo defenderlo varias veces. Sin embargo, en el último tiempo prefirió no hablar más al respecto, aunque este martes escribió un mensaje dedicado a la recuperación de Silvina Luna.

Magalí Mora, una de las defensoras del médico. Foto: Archivo

Verónica Ojeda también se operó con el médico y, ya desatada la polémica en 2013, había declarado que “no sabía que Lotocki no era cirujano plástico” y que pensó que se moría. Asimismo, Fernanda Vives pasó por su quirófano y Magalí Mora, que está en el bando de quienes defienden al médico. Por eso, incluso, tuvo un fuerte cruce con Pamela Sosa en alguna oportunidad.