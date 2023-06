Tenso cruce entre Pamela Sosa y Aníbal Lotocki: “Explicame por qué tengo silicona en las piernas”

Al finalizar la entrevista con Aníbal Lotocki en Telenoche y aún estando en el piso del programa, Pamela Sosa se comunicó por videollamada para contar su experiencia. La exvedette apeovechó la ocasión para cruzarlo con un sola pregunta: “Explicame por qué tengo silicona en las piernas”.

Lotocki quiso dar un explicación esquiva pero ante la insistencia de Sosa prefirió emprender la retirada, visiblemente incómodo. Del otro lado, Sosa le seguía recriminando su situación actual y ya había adelantado en su saludo que escucharlo le provocaba mucha ansiedad.

Pamela y Lotoki se cruzaron este miércoles en Telenoche. Foto: Web

“Te ganamos el juicio, Lotocki, estás condenado porque la Justicia nos dio la razón”, enfatizó la mujer, que además de ser una de las denunciantes estuvo en pareja con el médico durante ocho años.

Durante ese tiempo, Sosa supo defenderlo cuando comenzaron a surgir las acusaciones. La conductora Dominique Metzger se lo recordó y le preguntó por qué lo hacía. La ahora psicóloga lo reconoció con una pregunta: “¿Pero vos no defenderías a tu marido?”.

En la misma línea explicó: “Yo le creía, por eso me operé con él”. Y detalló: “Él me operó por primera vez en 2006 y me enteré en 2016 de lo que tenía en el cuerpo”.

“Yo no soy médica, no entiendo muy bien, pero el polímero es un polvo, se tiene que mezclar con algo para inyectarlo y él lo mezclaba con aceite: yo tengo aceite en el cuerpo”, subrayó. “Todo berreta, todo de mala calidad. Porque a Lotocki lo único que le importó siempre es la plata”, dijo.

Al mismo tiempo, dejó entrever algunos negocios polémicos del médico, mencionó importaciones dudosas a Chile, donde también “tiene problemas”, aseguró.

Por último, se enfocó en darle fuerzas a Silvina Luna y a su familia. “Va a salir adelante, porque es una luchadora”, expresó.