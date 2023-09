Martín Salwe rompió el silencio sobre la polémica broma a Silvina Luna del agua con sal en El Hotel de los Famosos

Tras su debut en el Bailando 2023, Martín Salwe habló del odio que recibe tras la muerte de Silvina Luna, con quien tuvo un romance en El hotel de los famosos. Además del fallecimiento de la actriz, el bailarín contó que también murió su cuñado y que fueron semanas difíciles.

Luego de su performance con Milett Figueroa, el locutor se mostró muy emocionado, pero también algo callado. “Estaba re cagado no sabía ni qué decir. Volver acá a La Flia con todos mis compañeros fue muy fuerte. A nivel personal tuve una semana de mierda. Me costó un montón”, expresó en El debate del bailando.

Silvina Luna y Martín Salwe tuvieron un fugaz romance durante 2022 Foto: web

Tres días antes de la muerte de Silvina Luna, Salwe contó que tuvo que afrontar el fallecimiento de su cuñado. “La gente de las redes también te tira mierda. Fue muy difícil toda la previa. Así que nada, aparecí con lo que tenía que era eso que se vio. No podía hablar, pero pude bailar”, reconoció.

¿Qué dijo Martín Salwe sobre Silvina Luna?

En la nota, el participante no habló sobre el fallecimiento de la modelo, sino de todo el odio que recibe en las redes sociales, en especial por quienes recuerdan su romance en El hotel de los famosos.

“Lo más feo fue lo de las redes. La gente piensa que a uno no llega, pero uno lee todo. Es muy directo en Instagram. Hablan sin saber y te da la bronca”, expresó muy enojado. Y luego agregó: “Yo con Sil hablé por teléfono varias veces y tuve charlas re lindas, me ayudó mucho en el vínculo con mi viejo”.

Salwe reconoció que está muy dolido con los usuarios y que le cuesta evitar que los comentarios negativos impacten en su vida diaria. “Hay un momento en el que estás en tu casa, leés el teléfono y decís: ‘Chicos yo no me merezco esto porque no es así”, cerró.

La polémica broma de El Hotel de Los Famosos

En el año 2022, Silvina Luna participó en “El Hotel de los Famosos”. Durante una desafiante prueba de resistencia física en el programa, la modelo experimentó dificultades respiratorias que la llevaron a someterse a exhaustivos exámenes médicos, forzándola a abandonar la competencia. En ese momento, ya enfrentaba serios problemas de salud que le impedían llevar una vida cotidiana normal.

En las redes sociales recordaron la “broma” pesada que Martín Salwe, en compañía de Emily Lucius, le hizo a la modelo, añadiendo sal a su vaso.

La polémica broma de El Hotel de Los Famosos Foto: Twitter

Según aseguró Salwe: “En ese momento no sabíamos todo lo de la sal, la producción tampoco, si no jamás lo hubiésemos hecho y la producción jamás lo hubiese permitido. Menos aún televisarlo. Fin.”,