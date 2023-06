El conmovedor mensaje que compartió Martín Salwe: el último amor de Silvina Luna

Martín Salwe, quien tuvo un breve e intenso vínculo con Silvina Luna durante 2022, en el programa “El Hotel de los Famosos”, muestra ahora su preocupación por la salud de la modelo. A través de las redes sociales, el locutor se unió a la cadena de oración por la actriz, expresando su apoyo y deseando su pronta recuperación.

A pesar de que la relación entre Salwe y Luna no tuvo un final favorable, la noticia de la internación de la actriz no dejó indiferente al locutor, ni tampoco a otros famosos que se unieron para brindarle su ayuda en este difícil momento.

Silvina Luna despertó tras 15 días.

El mensaje que dejó Martin Salwe para apoyar a Silvina Luna

Cabe destacar que el locutor, Salwe, presencio de primera mano el alarmante estado de salud de Silvina, cuando la vio abandonar repentinamente el reality para ir al hospital. “Voy a tener que irme ahora. Me tengo que internar. Son episodios que tengo cada tanto. Pensé que acá lo iba a poder sostener. No quiero hacer un drama de esto. Empecé a sentir un desgaste muy grande, además de las lastimaduras y las cortaduras. Y tenía los ojos muy rojos”, pronunció la ex participante angustiada al despedirse de sus compañeros del hotel.

Conmocionado por lo sucedido, Martín compartió un desgarrador mensaje en Twitter, en el cual también disparó contra el médico, Anibal Lotocki, quien fue responsable de la mala praxis que sufre la actriz: “Qué bronca. Qué rabia da todo. Silvina luchando por su vida y el otro sorete laburando tranquilo como si nada. Vamos Sil, corazón guerrero”.

Silvina Luna y Martín Salwe tuvieron un fugaz romance durante 2022 Foto: web

Algunos de los famosos que se unieron a la cadena de oración por Silvina Luna

El mundo del espectáculo se conmocionó con el momento difícil por el que está pasando Silvina Luna, que se encuentra internada en terapia intensiva por los problemas renales que le provocaron las cirugías estéticas que se realizó con Aníbal Lotocoki hace una década.

Paula Chaves, entre las personalidades que se solidarizaron, hizo un llamado a pensar en cosas positivas para que la modelo pudiera salir adelante. “Pensemos cosas lindas de ella para que pueda salir adelante. Cadena de oración, buenas energías, lo que creas. Pensala sana y fuerte”, escribió en las redes.

Gladys Florimonte también se manifestó en la misma red social expresando su cariño, donde comentó: “Silvi, fuerza que tenemos que volver a las andanzas, te queremos y pedimos al universo por vos”.

Cadena de oración por Silvina Luna: lo que dijo Gladys Florimonte Foto: Twitter

José María Muscari, por su parte, escribió palabras de aliento para su amiga: “Toda la fuerza para vos amiga. Sos buena mina y pura luz. Pronto todo será un mal recuerdo. La vibra buena llega. Decretada la mejora y la sanación. Love love love (Amor, amor, amor)”.

Entre muchas otras celebridades, Miriam Lanzoni también se mostró afectada con la noticia: “Moon del amor, desde acá estamos todos haciendo cadena de oración por vos. Te amamos fuerte. ¡Vos ponete bien, que te esperamos para mimarme fuerte!”.