Hablará sobre Silvina Luna: Aníbal Lotocki publicará un libro.

En medio de su condena a ocho años de prisión por homicidio y graves lesiones a pacientes, incluida la reconocida Silvina Luna, el cirujano Aníbal Lotocki ha encontrado en la escritura un refugio, canalizando sus experiencias y reflexiones en un libro de memorias que está tomando forma entre las paredes de la prisión.

La esposa de Lotocki, Majo Favarón, compartió detalles sobre este proyecto durante una entrevista en el programa “A la Tarde” con Karina Mazzocco. Según Favarón, el libro surge como una forma de enfrentar la incertidumbre constante que Lotocki experimenta tras las rejas. “Empezó a escribir porque era su manera de canalizar lo que estaba sucediendo, de acomodar ideas y empezó a hacer como una especie de catarsis, él le llama autocrítica. Era una manera de descargarse”, explicó Favarón.

Sobre qué trata el libro de Aníbal Lotocki

En cuanto al contenido del libro, Favarón aclaró que no se trata de una confesión de errores médicos, sino más bien de una profunda reflexión personal. “No habla de errores como médico, la primera parte del libro se trata de él. Hay una autocrítica muy importante”, afirmó. A pesar de la insistencia por conocer detalles, Favarón destacó que Lotocki no critica su desempeño médico, sino más bien la falta de límites en ciertos momentos.

Aníbal Lotocki publicará un libro.

La entrevistada también reveló que el libro abordará la relación de Lotocki con pacientes conocidas, como Pamela Sosa y Silvina Luna. “Sí, a las pacientes que son de público conocimiento, habla de cada caso en particular. Habla de cómo inició la relación con Pamela (Sosa)”, señaló Favarón. Respecto al caso de Silvina Luna, agregó que el libro proporcionará breves detalles sobre cada caso en particular, basándose en la información de los expedientes judiciales.

Cuándo saldría a la venta el libro de Aníbal Lotocki

Favarón indicó que el libro aún está en proceso de escritura y revisión, con la participación de abogados para garantizar que no se revelen detalles que puedan complicar la situación legal de Lotocki. No se proporcionó una fecha exacta para la publicación del controvertido libro, pero se espera que, una vez completado y revisado, ofrezca una perspectiva única desde el punto de vista del cirujano tras las rejas.

El libro de Silvina Luna

Silvina siempre se caracterizó por mostrar una mirada positiva, a pesar de su verdad frente a su situación de salud. En más de una ocasión, dejó en claro que tenía ganas de salir adelante y dejar una enseñanza de todo lo aprendido.

Con el tiempo dejó a atrás su vida frente a las cámaras, realities y pasarelas para elegir conectarse con las cosas que le hacían bien y le permitían tener una mirada más introspectiva. En ese proceso escribió su libro llamado “Simple y consciente”. En este escrito transmitía todos sus sentimientos y situaciones, especialmente sobre su enfermedad y su situación con Aníbal Lotocki.

El libro de Silvina Luna Foto: gentileza

“El primer médico que me trató me preguntó qué era lo que más me gustaba en la vida y le contesté que la playa y el mar, y me dijo “Bueno, andá a disfrutarlo”. (...) Fui a cirugía pero siempre se mantenía el pronóstico de que me quedaban pocos meses de vida. Creí eso y seguí creyéndolo. Creo que me queda un número x de meses y así vivo”, reconocía Silvina Luna en su libro.