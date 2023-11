Vicky Xipolitakis opinó sobre la condena de Aníbal Lotocki: “Me comuniqué con todas las víctimas".

El jueves pasado el mundo del espectáculo se sorprendió al conocer la condena de 8 años de prisión que recibió Aníbal Lotocki por el delito de lesiones graves reiteradas en cuatro oportunidades, cometidos contra Estefanía Xipolitakis, Pamela Sosa, Silvina Luna y Graciela Trenchi. Además, obtuvo 10 años de inhabilitación especial para ejercer la medicina.

Si bien el cirujano está hace varias semanas en el penal de Ezeiza, sus condenas todavía no habían sido firmes y está a la espera de la resolución en la causa por homicidio con dolo eventual a Cristian Zárate. El paciente falleció menos de 24 horas después de haber pasado por el quirófano, por lo que Lotocki puede enfrentarse a una condena de hasta 25 años de prisión.

La primera imagen de Aníbal Lotocki esposado

Vicky Xipolitakis, una de las figuras de la televisión y el teatro de revista, habló sobre la última noticia en el juicio que involucra a su hermana. En diálogo con Intrusos (América TV), la rubia se refirió al tema y demostró estar satisfecha con la decisión de los jueces.

Ordenan la detención de Aníbal Lotocki.

Qué dijo Vicky Xipolitakis sobre la condena de Aníbal Lotocki

“Fue esperanzador y alegre que haya habido justicia, porque no podía ser que no haya justicia”, comenzó diciendo Vicky, dejando clara su postura respecto al tema. “Me comuniqué con todas las víctimas y todas estaban muy felices y emocionadas”, reveló la ex vedette.

Vicky Xipolitakis habló sobre la condena de Aníbal Lotocki. (Foto: captura de pantalla)

“Por Silvina, por mi hermana, por Pamela y por todas se hizo justicia, es emocionante”, sostuvo la panelista de Cortá por Lozano. “Yo siempre estuve al tanto de todo, esperaba que esto sucediera, se le duplicó la condena de 4 a 8 años. Fue una resolución muy positiva para todas las víctimas, estábamos todos unidos luchando para que se haga justicia”, concluyó la polémica.