La tanga de la suerte de Vicky Xipolitakis: el motivo por el que es tan especial.

Vicky Xipolitakis es una de las vedettes más reconocidas del país y logró que su nombre sea muy distinguido dentro de la industria. Actualmente, se desempeña como panelista en Cortá por Lozano y se dedica a subir contenido en las redes sociales. Como es costumbre, la rubia destaca en todos lados y esta vez no fue la excepción al contar una anécdota.

Fue en la obra Barbierísima que Vicky debutó en el año 2012 y son muchos los recuerdos que guardó de aquella época. La polémica mostró un tesoro personal que guarda de sus épocas como bailarina de revista y dejó sorprendidos a todos en el programa.

Vicky Xipolitakis en los carnavales. Foto: Gentileza

Vicky Xipolitakis mostró cuál es su tanga de la suerte y contó el motivo

Vicky Xipolitakis desenfundó una diminuta tanga en color nude que solía utilizar en las obras. “Es muy especial para mí porque me acompañó en mis comienzos cuando debuté como vedette. Para mí era muy importante. Es la ‘tanga de la suerte’”, comenzó contando la rubia.

“Cuando debuto como vedette esta tanga me la ponía debajo del conchero. Es la ‘tanga truquera’ que no se ve. Me daba tanta suerte que nunca, nunca, me la pude sacar”, recordó sobre sus inicios en el teatro de revista.

Todo ocurrió en medio de una consigna del programa que constaba de mostrar los objetos de la suerte que tenía cada panelista, incluida Vero Lozano, la conductora del ciclo. Vero quiso probarse la tanga de Vicky, pero tenía que resolver unas dudas: “¿Se lava eso?”, fue la pregunta de la conductora.

“Sí, la lavé pero no la pude usar nunca más porque se me estiró tanto que se me cae”, sostuvo Xipolatakis quien confesó que no quiere mandarla a achicar porque “los éxitos dicen que no se tocan”. Luego, en medio de las risas, Lozano quiso probarse la lencería sobre su jean y soltó: “Tiene la ‘chucha’ más chica que yo porque no me tapa tanto”.