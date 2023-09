Vicky Xipolitakis rompió el silencio sobre sus operaciones con Lotocki: “Fui por una cosa y me encontré...”.

El miércoles pasado, Stefy Xipolitakis se unió a otras celebridades en la residencia de Aníbal Lotocki, donde se llevó a cabo una manifestación para demandar justicia por la trágica muerte de Silvina Luna y reclamar el arresto del médico. En ese contexto, sorprendió al revelar que su hermana, Vicky Xipolitakis, también ha experimentado las secuelas de una negligencia médica.

En el programa “Cortá por Lozano”, Vicky Xipolitakis abordó el tema de la cirugía estética que se sometió junto a Aníbal Lotocki.

Vicky y Stefy Xipolitakis hablaron sobre las secuelas de las inyecciones de Lotocki. Foto: Instagram/victoriaxipolitakisok

A pesar de haber declarado previamente que no tenía intenciones de emprender acciones legales contra el médico, en esta ocasión, sugirió que podría reconsiderar su posición y presentar una denuncia en su contra.

Qué dijo Vicky Xipolitakis sobre Lotocki

“Los síntomas tras la operación comenzaron enseguida, porque eso se solidifica. Desde siempre”, explicó Vicky Xipolitakis sobre su caso.

“¿Vieron cuando entrenás, salís del gimnasio y te re duelen los músculos? Bueno, el músculo es como que se está solidificando y eso es un dolor constante. Aprendés a convivir con los dolores. A veces cuesta sentarse, a veces cuesta pararse, caminar, hacer ejercicio”, recordó sobre los efectos colaterales.

“Todas las chicas que se operaron con él son víctimas. El doctor… Bueno, no sé si llamarlo ‘doctor’, él decía que ponía otro producto”, denunció en el ciclo conducido por Verónica Lozano, a la vez en que dijo que Lotocki le hizo algo en su cuerpo, que no estaba en los planes.

“Ahí dormidita, en la lipo, yo viví otra situación muy similar a la de las víctimas. Que fui por una cosa y me desperté y tenía otra. Y después me tuve que hacer este otro retoque porque él había abusado de mi cuerpo sin yo darle mi consentimiento. Por eso me hizo este otro retoque, con otras cosas que fueron para peor”, dijo con lágrimas en los ojos.

Escalofriante relato de Vicky Xipolitakis sobre las operaciones de Aníbal Lotocki.

Vicky también contó que habló con Fernando Burlando para ofrecerle su ayuda en el proceso judicial que está llevando adelante contra Lotocki y en defensa de alguna de sus víctimas, entre las que se encuentra su hermana Stefy Xipolitakis. “Yo preferiría no exponer todo, porque no lo denuncié tampoco. Si sirve para que se haga Justicia, ahí estoy”, cerró.