Así es la vida de Aníbal Lotocki en prisión: “No es fácil para nadie”

El pasado mes de octubre, la justicia confirmó el procesamiento de Aníbal Lotocki por el homicidio simple de Rodolfo Cristian Zárate, ocurrido en una clínica ubicada en Caballito. Desde el 19 de octubre que el cirujano se encuentra en el penal de Ezeiza y fue María José Favarón, su esposa, quien habló sobre cómo es su vida en la cárcel.

La mujer de Lotocki habló en Mañanísima (eltrece), el programa conducido por Carmen Barbieri y contó detalles sobre el presente Aníbal tras haber sido condenado a cuatro años de prisión por lesiones graves. “En cada encarnación, cada uno tiene sus propias batallas, guerras y peleas, y ésta es la que yo elegí. Por algún motivo, estoy en este lugar y me mantengo firme acá”, comenzó diciendo Favarón.

María José Favaron. (Foto: Captura de pantalla)

“En estos meses nunca cambié mi discurso porque está apoyado en hechos, datos y no en opiniones ni juzgamientos. Me parece que es éticamente correcto mantener este discurso porque siempre nos apoyamos en lo mismo, tanto Aníbal, como la abogada y yo”, sostuvo la mujer defendiendo al cirujano.

Aníbal Lotocki. (Captura "Telenoche")

Cómo es la vida de Aníbal Lotocki en la cárcel

Fue la conductora quien se encargó de indagar más en cómo está viviendo Aníbal Lotocki este momento de su vida y si tiene contacto con María José. “Sí, claro. Por supuesto que lo veo y espero los días para verlo. Preparo cosas para llevarle”, aseguró la mujer. “¿Cómo está él anímicamente?”, consultó Barbieri.

María José Favarón, la esposa de Lotocki. (Foto: Captura de pantalla)

“No es fácil para nadie. No te voy a decir que está bien porque sería una mentira”, confesó Favarón y agregó: “Se mantiene mentalmente fuerte”. “Hace actividades, lee mucho, los libros son súper importantes para Aníbal. Con eso se mantiene entretenido, digamos. Está escribiendo mucho”, profundizó la esposa del cirujano sobre cómo pasa el tiempo dentro de la cárcel.

Luego, decidió aclarar unos rumores: “Durante los primeros 15 días no me podía comunicar con él porque estaba en otro sector, a modo de ingreso. No estuvo en un hospital psiquiátrico, no lo apuñalaron tampoco”.

“No lo lesionaron ni tampoco tuvo problemas con alguien. No tuvo una descompensación tampoco. Estuvo en un hospital porque ahí hacen su ingreso. Estuvo controlado todo el tiempo por los médicos”, sostuvo la mujer ante la pregunta de Carmen sobre si Lotocki estaba bien de salud.