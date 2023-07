Rompió el silencio la esposa del médico Aníbal Lotocki: “Esta situación no es fácil para nadie”

La esposa de Aníbal Lotocki, que también es su asistente en el Centro de Estética, realizó declaraciones por primera vez desde que Silvina Luna tuvo que ser internada de urgencia.

María José Favarón dijo que está al tanto de la situación que atraviesa la actriz y expuso cómo este suceso afectó su vida familiar.

Consultada por Matías Vázquez, notero de A la Tarde (América), la mujer expresó: “Estamos pasando por un momento muy difícil, y lo digo desde el respeto, sin ningunear a otras partes ni hacer un barro de todo esto”.

“A cualquier ser humano, tanto a mí como a él, nos afecta, porque él (Lotocki) siempre hizo todas las cosas dentro de lo que la ley permite”, agregó.

Cuando fue consultada por Silvina, la pareja de Aníbal Lotocki mostró un lado empático.

“Te lo digo como mujer, como persona que tiene la misma cirugía que ella y la misma edad, no te voy a hablar desde el lado de Aníbal: deseo de corazón que evolucione favorablemente de esta cuestión que está pasando hoy, porque la verdad que me imagino que no debe ser fácil y no es fácil para nadie”, finalizó.

El último parte médico de Silvina Luna

Fernando Burlando publicó el parte médico que realizó el Hospital Italiano, en el cual la actriz y modelo mostró enormes mejorías.

“Lúcida, sin asistencia ventilatoria mecánica, con signos vitales estables y su evolución es favorable”, reza el comunicado que subió el abogado de la artista.

El último parte médico de Silvina Luna. Foto: Instagram

“Silvina ha sido extubada y eso implica una mejoría lenta pero franca y eso nos llena de una tranquilidad que queremos compartir con quienes nos acompañan con sus rezos”, escribió el letrado.

El periodista Guido Zaffora dijo que Silvina “está mejor”.

“Sigue siendo una paciente crítica. Me habló de ‘minuto a minuto’, porque esto cambia minuto a minuto”, finalizó.