La salud de Silvina Luna: volvió a ser extubada y su evolución es favorable

Desde que Silvina Luna fue internada en terapia intensiva el pasado 13 de junio, la evolución de su estado de salud mantiene en vilo al ambiente del espectáculo nacional. Este jueves por la tarde, Fernando Burlando compartió un nuevo parte médico.

“Lúcida, sin asistencia ventilatoria mecánica, con signos vitales estables y su evolución es favorable”, reza el comunicado que subió el abogado de la artista.

El último parte médico de Silvina Luna. Foto: Instagram

“Silvina ha sido extubada y eso implica una mejoría lenta pero franca y eso nos llena de una tranquilidad que queremos compartir con quienes nos acompañan con sus rezos”, escribió el letrado.

Esta tarde, el periodista de “Intrusos” Guido Zaffora reveló en la pantalla de América los detalles del estado de la modelo.

Asimismo, Florencia de la V señaló: “Se están diciendo muchísimas cosas en la televisión que no son ciertas. Y yo sé que molestan y afectan muchísimo a la familia porque constantemente les escriben, les están preguntando y la verdad que ellos se mantienen bastante cautelosos con todo”.

En ese momento, Zaffora tomó la palabra y reveló que había tenido una comunicación con Fernando Burlando, el abogado de Luna. Este le había dicho que si bien Luna sigue siendo una paciente “crítica” y está en estado delicado, dio algunas señales que esperanzaron a su entorno.

“Es muy hermético el círculo de Silvina, por eso cuento esto, porque hablé con Burlando, me dijo que van a hacer un comunicado (por el último difundido)”, apuntó el periodista. “Está mejor Silvina. Sigue siendo una paciente crítica. Me habló de ‘minuto a minuto’, porque esto cambia minuto a minuto”, señaló.

Nuevas señales de mejoría

“Silvina se puede comunicar”, dijo. Y continuó: “Ella no puede hablar, porque está intubada y está sedada, pero le lograron sacar la sedación y se puede comunicar por otras vías”.

En paralelo, Karina Iavícoli sumó que Luna ya es capaz de utilizar una pizarra y Zaffora completó: “Hace señas con las manos. Las amigas estaban muy contentas con este avance. Me contaron que todavía no habla y que hizo una seña muy particular que también llama la atención y puso muy contento al entorno: pidió comida”.

“Ella obviamente no puede comer, pero pidió comida. Estaba con hambre y eso también para los médicos es una buena señal”, cerró el periodista. En tanto, el movilero de “Intrusos” apostado en las inmediaciones en el Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires confirmó que la rosarina presenta una “leve mejoría”.