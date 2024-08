Manu, el exnovio de Silvina Luna, será papá con una amiga de ella: ¿quién es la modelo que está embarazada?

El próximo 31 de agosto se cumple un año del fallecimiento de Silvina Luna, una de las figuras más queridas y recordadas del ambiente artístico argentino, y horas atrás se dio a conocer una noticia que generó diversas reacciones: su exnovio, Manu Desrets, está esperando su primer hijo junto a Victoria “Vitto” Saravia, una de las amigas más cercanas de la modelo.

Saravia, modelo uruguaya y conocida figura en el ámbito del espectáculo, reveló hace pocos días en sus redes sociales que está embarazada y que pronto se convertirá en madre por primera vez. “Hoy les traemos la noticia más linda”, escribió la influencer, acompañando sus palabras con una tierna foto que muestra su incipiente pancita. La pareja, que mantuvo un perfil bajo en los últimos años, está más feliz que nunca con la llegada de su bebé, un momento que marca un nuevo capítulo en sus vidas.

Silvina y Manu. Foto: Gentileza

La escandalosa forma en la que Silvina Luna y Manu Desrets terminaron su relación

El romance entre Manu Desrets y Vitto Saravia no estuvo exento de polémicas. Hace más de cinco años, cuando la pareja oficializó su relación, esto causó un quiebre en la amistad que unía a Vitto con Silvina Luna. La actriz y modelo, quien falleció tras una larga lucha contra las secuelas de una mala praxis médica, no ocultó su enojo al enterarse de la relación a través de los medios. “Lo único que a mí me molestó fue la falta de honestidad y enterarme por una revista o por la tele”, declaró Silvina en su momento, evidenciando la tensión que este romance generó entre ambas.

Silvina y Manu tuvieron un romance. Foto: Gentileza

Por su parte, Vitto Saravia se defendió argumentando que cuando inició su relación con Manu, Silvina y él ya llevaban más de dos años separados. “La relación de Silvi y Manu había terminado hacía poco más de dos años cuando ella se puso de novia con su última pareja, El Polaco. Pasaron más de dos años cuando comenzó mi relación y ambas teníamos vidas distintas y distanciadas”, explicó la modelo uruguaya, tratando de poner fin a las especulaciones.

Manu y Victoria, conocida como Vitto. Foto: Instagram

El presente de la Manu Desrets y Vitto Saravia

A pesar del turbulento inicio de su relación, Manu y Vitto lograron construir una sólida pareja, basada en la confianza y el amor mutuo. Ahora, la pareja se prepara para recibir a su primer hijo, un acontecimiento que han compartido con alegría en sus redes sociales y que ha generado el apoyo de sus seguidores.

La pareja está esperando un varón. Foto: Instagram

“Estoy asombrada de la energía que me da este bebito, cómo me permite estar presente en los momentos importantes y acompaña a la perfección”, expresó Vitto, quien ha mostrado en todo momento una actitud positiva y agradecida ante esta nueva etapa en su vida. Mientras el mundo del espectáculo sigue de cerca la evolución de esta historia, Vitto y Manu se preparan para el desafío más grande y emocionante de sus vidas: convertirse en padres.