Roberto Parra, ganador de Gran Hermano, se quebró al hablar de Silvina Luna: cómo le afectó su muerte y una anécdota desconocida

Roberto Parra y Silvina Luna fueron dos concursantes de la segunda edición de Gran Hermano que llegaron a la final y por pocos votos de diferencia tomó la delantera el participante y resultó ganador. Aunque durante muchos años estuvo fuera de las cámaras, recientemente volvió a aparecer y las preguntas sobre el impacto del fallecimiento de la modelo arribaron con él.

Roberto Parra se quebró al hablar de Silvina Luna.

“Me pegó mal. Me agarró sentado en casa, en la cama, haciendo una llamada de mi laburo, y si bien sabía (de sus problemas de salud)... nunca pensé que podía pasar lo peor”, confesó con mucha angustia recordando la muerte de Silvina Luna.

Con gran emoción, Roberto Parra recordó las experiencias que vivió la noche decisiva dentro de la casa: “Me ponen la final con ella y Silvi tuvo un gesto de la put* madre mirándome, me dijo ‘qué bien que ganaste’, y Solita (Silveyra) una fenómena. La verdad es que me sentí muy cómodo ahí”.

Roberto Parra habló sobre Silvina Luna. Foto: Web.

Pero aun cuando intentó mantener la sonrisa, las lágrimas aparecieron y se quebró en llanto cuando contó que le “pegó mal (ver las imágenes junto a ella). Yo sabía cómo era la temática del programa, pero me la pusieron ahí (por el video de la final con Silvina) y fue un tobogán de emociones. Me hizo revivir el momento de ese 31 de agosto del año pasado, se me caían las lágrimas”, confesó.

Por qué Roberto Parra no fue al velatorio de Silvina Luna

El ganador de la segunda edición de Gran Hermano contó que no asistió a la despedida que le hicieron a Silvina Luna porque pensó que “no correspondía ir, no porque no quisiera, pero bueno, la verdad es que a veces me agarra tristeza, nostalgia y eso me mató”.

Por último, Roberto Parra reveló que lo “llamaron de varios programas para ir (para hablar de la muerte de Silvina) pero no. Como dije el otro día: no me parecía el momento porque hacía años que no la veía... Ir a su velatorio tampoco, no quería ser un figureti, no vendo humo”.