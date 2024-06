Sin límites, Luciana Salazar miró a cámara y mostró un mega escote infartante

Luciana Salazar es una de las personalidades más populares de la Argentina y siempre destaca dentro de la escena mediática. Desprende toda su sensualidad con cada una de las fotografías que comparte. Su presencia nunca pasa desapercibida y se lleva todas las miradas con sus publicaciones osadas.

Corpiño de encaje bicolor y calza ultra ajustada: Luciana Salazar apostó por todo y encendió Instagram con un look nocturno Foto: instagram

Sabe como llamar la atención y causa sensación en Instagram. Apuesta por estilos muy jugados en donde muestra mucha piel. Tiene una actitud muy atrevida y siempre va al frente. Su estilo único conquista corazones y se ha ganado el cariño del público.

Denim y corset violeta: Luciana Salazar brilló en Instagram y dejó sin palabras a sus fans con un look ultra sexy Foto: instagram

Luciana Salazar posa mostrando mucha piel con look cargado de sensualidad. En esta ocasión, no fue la excepción y revolucionó a sus fans con un outfit infartante. La modelo no conoce de límites y desafía la censura con looks y prendas muy jugadas.

La rubia posó con un espectacular vestido en color gris topo mega ajustado al cuerpo y con un escote muy pronunciado de tiras cruzadas que causaron sensación entre sus fans. La influencer mostró mucha piel y los likes se hicieron presentes.

Complementó el look llevando el cabello suelto, bien lacio, con algunas ondas naturales. Utilizó un maquillaje bien marcado, delineado negro para los ojos y brillo labial.

Luciana Salazar posó con un mega escote que dejó sin palabras a todos

La modelo cautiva con su estilo audaz y osado. No conoce de límites. Marca tendencia y es un verdadero icono fashionista. Sensual y jugada, va por todo y encadila corazones con su personalidad.

Sin límites, Luciana Salazar miró a cámara y posó con un mega escote infartante Foto: instagram

Sin límites, Luciana Salazar miró a cámara y posó con un mega escote infartante Foto: instagram

Luciana Salazar posó con un espectacular vestido en color gris topo ultra jugado. La rubia lució un espectacular escote y se robó los suspiros y aplausos de sus fans.