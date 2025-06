El desgarrador relato de María Becerra sobre su recuperación después de la terapia intensiva: “Volví a nacer”

María Becerra recurrió a sus redes sociales para compartir con sus seguidores cómo se encuentra actualmente y cómo está transitando estos días, luego del delicado problema de salud que atravesó.

La cantante habló con sinceridad sobre su estado físico y emocional tras haber sufrido un segundo embarazo ectópico, una situación compleja que puso en riesgo su salud y generó una fuerte preocupación entre sus fanáticos.

Cómo está de salud María Becerra

La cantante comenzó su relato en el video que publicó en sus historias de Instagram con una profunda reflexión sobre lo vivido: “Cuando te pasa algo así, es cuando decís ‘volví a nacer’. Ahora, entiendo a esa gente que tuvo una tragedia, un accidente, que estuvo a punto de morir. Te cambia la cabeza”, expresó con total honestidad.

“Yo tengo tres litros de sangre en mi cuerpo. Perdí más de la mitad. Me tuvieron que transfundir, me intubaron. Me pasó de todo”, admitió María Becerra, quien, a pesar de la gravedad de la situación, se mantuvo firme y afrontó con valentía uno de los momentos más duros de su vida.

“A mí me salvó haber llegado a tiempo. Después, me salvó todo el personal de salud de la clínica, que hicieron un trabajo impecable, se movieron rapidísimo, me salvaron la vida. Y me salvó ser una persona sana”, expresó la artista en sus historias, agradecida y emocionada por el apoyo recibido en un momento tan crítico.

Además, María Becerra tuvo palabras especiales para una persona muy cercana a ella: “Le mando un beso a Katy, que es mi ángel y la amo con todo mi corazón. Es mucho más que una profe de canto para mí“, reveló la joven, quien ahora debe enfocarse en su recuperación y realizar rehabilitación, debido a que fue intubada durante el procedimiento médico.