El shampoo y el acondicionador que cuestan $2.400 y se volvieron viral por su calidad

La salud del pelo es un tema importante para muchas mujeres y hombres, que constantemente buscan marcas y productos que los ayuden a mejorar el estado de su cabello. En los últimos años, en Argentina se sumó la cuestión económica, es decir, la gente busca un producto que ofrezca calidad y que sea barato.

Cómo evitar el pelo dañado Foto: Freepik

Debido a la inflación y al estado de la economía en Argentina, los ciudadanos se la rebuscan para encontrar productos de calidad y que sean baratos. Y en los últimos meses, se volvió viral en X e Instagram una línea de shampoos y acondicionadores de Plusbelle.

El usuario de Instagram, Male Riesgo, compartió un video en Instagram y explicó: “Esto no es canje, es una recomendación 100% sincera. Corran al supermercado y compren el shampoo y acondicionador de Plusbelle. No sé qué tienen, no sé qué es, capaz es que no tienen parabenos, pero sale $3.000 y me deja el pelo más lindo que otro shampoo y acondicionador de otra marca que sale más del doble de precio”.

“La cuestión es que en un acto de realidad absoluta en Argentina, mi mamá fue al supermercado y compró el Plusbelle. Lo empecé a usar y desde que uso el Plusbelle, que era de respaldo, tengo el pelo más lindo que nunca. Bueno, bonito, barato y duradero”, explicó.

Otras experiencias usando Plusbelle Foto: Captura de X

En los comentarios del video, muchas mujeres comentaron la misma experiencia, que compraron Plusbelle por el valor y se terminaron sorprendiendo por la calidad del producto. Además, en X hubo otros usuarios que contaron la buena experiencia y que muchas de sus amigas lo recomiendan.

Muchas mujeres recomiendan el shampoo y acondicionador Plusbelle Foto: Captura de X

¿Cuáles son los shampoos y acondicionadores Plusbelle que todos recomiendan y cuánto cuestan?

Los usuarios de X e Instagram recaen que los shampoos y acondicionadores de Plusbelle que recomiendan es el que tiene envase negro. Es decir, Plusbelle Esencia, un producto no testeado en animales y con 0% de parabenos, por lo cual, no tienen aditivos químicos dañinos. El envase es de tamaño familiar, 970 ml, y tienen envases recargables de 300 ml.

Bueno y barato: las características que le otorgan al Plusbelle Esencia Foto: Plusbelle

Dentro de la línea Plusbelle Esencia, hay 7 tipos de productos para los diferentes tipos de pelo: Hidratación intensa, Nutrición, Nutrición Intensa, Control Frizz, Restauración, Largo saludable y Fuerza reparadora. Además, también tienen crema para peinar y un envase de tratamiento capilar.

Toda la línea de shampoos y acondicionadores Plusbelle Esencia Foto: Plusbelle

Según la tienda online de Supermercados Coto, los shampoos y acondicionadores Plusbelle Esencia tienen un valor de $2.419, 50. Aunque según el supermercado varía entre los $2.400 y $3.000.