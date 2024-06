La particular ceremonia de Evaluna Montaner para la llegada de Amaranto, su segundo bebé con Camilo

Evaluna Montaner y Camilo son unas de las parejas más queridas del mundo. Desde que comenzaron su noviazgo, los artistas fueron publicando varios temas que cuentan las diferentes etapas de su vida, desde el comienzo de su relación, su casamiento, la llegada de su primer hijo y ahora la del segundo.

Los cantantes se casaron en 2020 dando inicio a “La Tribu” el nombre que lleva su familia y que incluye al grupo de fandom de los artistas. En 2022 presentaron la canción “Índigo” anunciando la llegada de su primer bebé, quien resultó ser una beba.

Amaranto, el nombre del segundo hijo de Camilo y Evaluna.

Dos años después dieron la feliz noticia con el lanzamiento de “Plis”, la canción con la que anunciaron la llegada de su segundo hijo que llevará el nombre de Amaranto. Cerca del final de su embarazo, con los preparativos para la llegada del nuevo integrante de la familia, Evaluna mostró el particular festejo que le realizaron.

La celebración para la llegada de Amaranto, el bebé de Evaluna Montaner y Camilo

Si bien en muchos países se acostumbra a festejar el baby shower como una celebración para la mamá y el bebé en camino, en el cual los invitados llevan regalos y realizan juegos. La hija de Ricardo Montaner contó cómo fue su festejo y por qué lleva otro nombre.

Es un evento similar que reúne a las mujeres de la familia y amigas, pero con algunos detalles diferentes. “Estamos en el blessing de Amaranto. No le decimos baby shower porque a mí no me gusta la idea de que vengan y regalen un montón de cosas sin conocer al bebé o a la bebé y sean regalos que quizás después se pierdan”, comentó Evaluna en un video.

“Mi mamá organizó esta reunión con todas las chicas de mi vida. Mirá esta belleza, dice: ‘Blessing Amaranto’. Hay juguito, hay comidita rica”. agregó Evaluna en la misma publicación.

Luego Evaluna explicó una de las actividades que realizaban las invitadas. En la ceremonia cada una debía escribir virtudes que desean para Amaranto y para su hermana mayor Índigo, las cuales se colgarán en unas tiras de papel en un árbol.