Evaluna Montaner quiere tener un parto natural y sin anestesia: el llamativo rol que tendrá Camilo

Camilo y Evaluna Montaner esperan su segundo hijo al que decidieron llamar Amaranto y esperan que nazca en agosto próximo. Juntos son padres de la pequeña Índigo, que está por cumplir dos años. Ahora, la pareja volvió a ser noticia y causar controversia por cómo será el parto y el nacimiento de su bebé.

Fiel a su estilo no intervencionista, Camilo contó que con Evaluna Montaner buscan que el parto sea vaginal y sin anestesia epidural. El músico colombiano comentó que buscará tener un rol muy activo durante el alumbramiento: “He leído y he estudiado montones porque quiero asistir a la partera”, afirmó en una entrevista con Molusco TV en Adolescentes Podcast.

Amaranto, el nombre del segundo hijo de Camilo y Evaluna.

Al recordar su rol durante el nacimiento de Índigo, Camilo confesó: “En el parto de Índigo estuve como acompañante activo, pero no tenía el conocimiento como para asistir activamente. Quisiera recibir a Amaranto yo directamente, es complejo, no es ‘pon las manos’, no, eso es todo un asunto”.

La pequeña cumplirá 2 años el próximo mes de abril. Foto: Instagram

En el caso de su primogénita nació, por decisión consensuada de sus padres, en su casa de Miami, Estados Unidos, sin intervención médica de ningún tipo. Por eso, la pareja recibió muchas críticas de parte de la opinión pública y los medios. Hoy, casi dos años más tarde, Camilo reconoce sentirse más maduro para enfrentar las opiniones ajenas: “Últimamente estoy más blindado y leo menos”, declaró.

Camilo y Evaluna Montaner eligieron otro nombre sin género

Sobre el nombre que eligieron, Amaranto, también recibieron comentarios no muy felices. “Sabía lo que iba a pasar cuando contáramos que mi esposa estaba embarazada otra vez y que decidimos que el bebé se iba a llamar Amaranto. Sabía que la gente nos iba a tirar piedras porque se llama así (Amaranto). Sabía que nos iban a poner que por qué se llama así, que por qué no llevan a Evaluna a un hospital, que por qué no le ponen anestesia”, comentó Camilo.

Para afrontarlo y no sufrir, Camilo le propuso a Evaluna: “Le dije que íbamos a hacer el anuncio y que no leeríamos los comentarios”. Contundente, el colombiano afirmó: “Todo el mundo siente que tiene autoridad a decir lo que quiera. Está todo bien, pero yo necesito cuidar mi interior”.