Evaluna Montaner contó que tuvo un embarazo “guiado por la fe” y causó indignación en las redes

La cantante y conductora Evaluna Montaner generó controversia al revelar detalles inusuales sobre su embarazo de Índigo, la adorable bebé que llegó al mundo en abril del 2022. En una entrevista para el podcast “Pensándolo bien, pensábamos mal”, conducido por su cuñada Stefi Roitman, Evaluna compartió que su gestación fue “guiada por la fe”, omitiendo visitas médicas y ecografías.

“Hice un embarazo bastante guiado por fe. Todo fue con la partera que me tocaba la pancita y escuchábamos el corazón”, explicó la artista venezolana, destacando que tanto ella como su esposo Camilo Echeverry optaron por no conocer el género de su bebé hasta el momento del nacimiento. “No lo vi nunca. Obviamente había un miedito de si todo estaría bien, pero siempre confiando”, añadió Montaner sobre su experiencia como primeriza.

Las declaraciones de Evaluna generaron reacciones encontradas en las redes sociales. Mientras algunas personas elogiaron su enfoque valiente y tranquilo durante el embarazo, otros expresaron su preocupación y críticas por la aparente ausencia de atención médica más convencional.

Evaluna embarazada. Foto: instagram/Evaluna

La reacción de los usuarios de las redes tras la confesión de Evaluna

Una usuaria de Twitter comentó: “Que Evaluna haga con su vida lo que quiera, pero qué peligro que siendo una figura pública diga que su embarazo fue ‘guiado por la fe’. Es una irresponsable en contar esto, sabiendo la influencia que tiene”.

En el video de TikTok que se viralizó con el fragmento del capítulo del podcast, los comentarios fueron, en su mayoría en contra de la decisión de Montaner. “Eso no es responsable”, “Vayan a sus consultas, eso da más paz”, “No escuchen opiniones así, lleven siempre un buen control con su gineco”, fueron algunos de los comentarios.

Camilo y Evaluna Montaner por primera vez de gira como padres de Índigo. Foto: Instagram.

La controversia se intensificó aún más cuando Evaluna reveló que planeó su parto en casa y proporcionó un instructivo a su partera, evitando cambiar de opinión “en medio de la adrenalina y el dolor”. A pesar de las críticas en las redes, la cantante aseguró que fue una experiencia “hermosa” y que transitar las 40 semanas de embarazo guiado por la fe le brindó paz.

La pequeña cumplirá 2 años el próximo mes de abril. Foto: Instagram

Cabe destacar que las redes sociales también fueron testigos de debates sobre la crianza de Índigo, ya que Camilo y Evaluna aseguraron que criarán a su hija como una persona “no binaria”. Esta decisión generó opiniones divididas entre los seguidores de la pareja, algunos de los cuales expresan comprensión y apoyo, mientras que otros cuestionan la elección de un nombre neutro como Índigo y la crianza no binaria.