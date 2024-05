¿Cuándo nacerá Amaranto? El segundo hijo de Evaluna Montaner y Camilo

Evaluna Montaner y Camilo son cantantes y artistas de 26 y 30 años respectivamente, durante la pandemia se convirtieron en una de las parejas más populares de la industria musical, debido a sus canciones románticas y a sus virales trends de redes sociales, que superaban los millones de reproducciones.

Camilo y Evaluna Montaner comenzaron su relación durante 2015 y en 2020 decidieron contraer matrimonio, e iniciar el camino de “la tribu”, el título que le pusieron a su familia. El 6 de abril de 2022, nació Índigo, la primera hija de la famosa pareja, y actualmente, tiene dos años y está a la espera de su hermano, Amaranto.

Evaluna y Camilo esperan a su segundo hijo

Tanto en el primer embarazo, como en el segundo, Evaluna decidió llevar la gestación de sus hijos de una manera natural y espiritual. Incluso el parto de Índigo fue en su casa y en el agua recibieron a la beba.

El parto de Evaluna Montaner en su casa Foto: instagram/camilo

A través de su cuenta de Instagram con más de 21.1 millones de seguidores, Evaluna mantiene al tanto a sus seguidores de su embarazo y constantemente muestra el crecimiento de su panza. “La panza va creciendo y la sonrisa también”, escribió en una oportunidad.

El crecimiento de la panza de Evaluna Foto: Instagram

Pero Camilo también sube fotos de la panza de su esposa, en el día de las madres escribió: “De todas las versiones de mi Evaluna que he visto, mi Evaluna barrigona de amor es una de mis preferidas. No me deja tocarle el ombligo porque le da impresión y me regaña cuando lo hago. Feliz día de las madres, pulga. Eres mi regalo del creador. Te amo”.

El segundo embarazo de Evaluna Foto: Instagram

Cuando nacerá Amaranto, el segundo hijo de Evaluna Montaner y Camilo

Evaluna Montaner estaría transitando el sexto mes de su embarazo y alrededor de la semana 27 de gestación. Por lo cual, el segundo hijo de la pareja de cantantes, podría nacer en el mes de julio, a partir de la segunda semana de dicho mes.