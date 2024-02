Tras los rumores de separación, Ricky Montaner habló sobre su relación con Stefi Roitman: “Es día a día”

Ricky Montaner es un cantante y compositor venezolano de 33 años, que es famoso desde su nacimiento, teniendo en cuenta que es hijo del cantante, Ricardo Montaner. Comenzó su carrera musical desde muy pequeño y en 2011 formó “Mau & Ricky” junto a su hermano y en 2017 comenzaron a ganar terreno dentro del género urbano.

En 2020, Ricky Montaner comenzó una relación con la modelo y actriz, Stefi Roitman, y desde entonces, comparten su amor a través de las redes sociales, participan de programas juntas y se presentan a fiestas y alfombras rojas juntos. En 2022 se casaron con una mega fiesta en Buenos Aires.

La relación de Ricky Montaner y Stefi Roitman. Foto: instagram/stefroitman

A finales de 2023 y a principios de 2024 comenzaron algunos rumores de separación entre la joven pareja, pese a no pronunciarse frente a ello y no desmentir los rumores. Stefi y Ricky se hicieron presentes juntos en el programa de streaming, Ferné con Grego.

Ricky no perdió la oportunidad de hablar del amor y de su relación. “Yo tenía una relación distinta con la idea de estar con alguien, yo me aburría y me obstinaba muy rápido. Era adicto a los prólogos”, y explicó su pensamiento sobre las relaciones antes de conocer a Stefi.

“Realmente es un gran antes y después. La decisión que yo tomé con Stef fue ‘no voy a encontrar una mejor mujer ni de vaina’. Mi esposa me confirma todos los días que es la mejor opción”, explicó Ricky.

Qué dijo Stefi Rotiman sobre Ricky Montaner

Tras las palabras de Ricky Montaner, Stefi Roitman también quiso expresarse y hablar sobre su relación. “Yo no sabía que existía un tipo como Ricky, superó mis expectativas. Yo me siento una afortunada y muy valorada por mi esposo. Entonces, me sigo sorprendiendo cuando lo dice, pero a la vez, lo escucho todos los días y en cámaras. Es mutuo, nos esforzamos en esos detalles que son naturales para nosotros, pero somos conscientes de que es día a día”.