Stefi Roitman incendió Instagram con sus fotos en microbikini taparrabos: “El sudor es total”

Cada vez falta menos para la llegada del verano en la Argentina y la nueva temporada comienza a ganar terreno entre las figuras de la farándula que posan con lo próximo en tendencia. Tal fue el caso de Stefi Roitman quien se fotografió desde la playa con su microbikini taparrabos que será furor muy pronto.

Este modelo se impone en la moda desde hace algún tiempo y todo parecería indicar que pisará con todo para la próxima época estival. La actriz lo mostró con imágenes para el infarto en su cuenta de Instagram donde le llovieron los “me gusta” y las reacciones de los usuarios por sus postales de espaldas a la cámara.

Stefi Roitman posó en bikini taparrabos Foto: Instagram/ stefroitman

Con imágenes para el infarto, la también host impactó en las redes a sus más de 3.7 millones de seguidores y recolectó unos 176 mil corazones rojos en pocas horas. “El sudor es total”, expresó en la descripción de su posteo, se la puede ver con un traje de baño color cammel debajo de una sombrilla a orillas del mar.

Así fue el cumpleaños de Stefi Roitman en Miami

Radicada en Miami desde su casamiento con Ricky Montaner, Stefi festejó el pasado 14 de julio su cumpleaños en su casa rodeada de amigos y familia. La decoración a tono con el evento constó de globos dorados, bengala de brillos y pastel de colores.

“Este cumpleaños ha sido muy muy especial. Los que me conocen saben que me encanta este día (celebro si puedo toda la semana, o todo el mes). Y me gusta porque además de mi familia y de mis más íntimos, recibo montones de mensajes amorosos por parte de ustedes. Así que me quería tomar un ratito para decirles nuevamente gracias”, manifestó en su perfil con fotos de la íntima celebración.

Así fue el cumpleaños de Stefi Roitman Foto: Instagram/ stefroitman

Luego, llegó el momento de la gran fiesta que incluyó un menú de pizza, papas fritas, una torta de tres pisos, mucho baile, música, juego de luces y todos los detalles para ser inolvidable.