Gran Hermano 2024: ¿Catalina Gorostidi desató una crisis entre Ricky Montaner y Stefi Roitman?

A pocos días de haber ingresado a Gran Hermano, la santafesina Catalina Gorostidi reveló su pasado botinero y, tras confirmarse que tuvo una relación con el futbolista Cristian “Cuti” Romero, ahora sostienen que fue responsable de una crisis en el matrimonio de Ricky Montaner y Stefi Roitman.

La influencer, que recientemente se salvó de la placa de nominados del reality gracias a Sabrina Cortez, quedó en el medio de una pelea marital entre los famosos en 2022. Sin bien el hecho no tuvo gran trascendencia en ese momento, un usuario de Twitter revivió el escándalo.

Con una captura de una noticia del año pasado, @fedeebongiorno recordó una situación que involucró una crisis entre Montaner y Roitman. Según lo que se pudo saber, el hijo de Ricardo Montaner “stalkeaba” a una pediatra santafesina que resultó ser la “hermanita” Gorostidi.

La influencer quedó involucrada en un conflicto marital Foto: Captura

Si bien Catalina Gorostidi no lo mencionó aún en el reality, el artículo detallaba que “a Ricky le gusta mucho el perfil de Cati, una joven pediatra que vive en Santa Fe. No solo mira, sino que se le habrían escapado un par de likes”.

Fue la misma influencer la que registró la captura de pantalla con el like de Montaner y la facilitó a los medios. En ese momento, la cuestión no tomó particular relevancia, aunque existen rumores de que se concretaron encuentros entre la pediatra y el cantante.

¿Cómo fue la presentación de catalina gorostidi?

En su presentación, “Cata” anticipó: “No es que paso desapercibida, siempre llamo la atención”. A la hora del programa en vivo, añadió que es una “justiciera total” y que sus objetivos principales son “jugar y ser buena persona”.

Aunque no lo mencionó con nombre y apellido, Catalina es la hija de Adrián Alberto Gorostidi. Se trata de un exfutbolista profesional de 50 años que desarrolló buena parte de su carrera en Colón de Santa Fe y pasó por Belgrano y Atlético Tucumán, entre otros.