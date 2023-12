Catalina Gorostidi se quebró en llanto en Gran Hermano 2024: “No me voy a callar”

El debut de Catalina Gorostidi en Gran Hermano 2024 no se desarrolló de la mejor manera. Este miércoles se anotó entre las primeras nominadas a dejar la casa y antes estalló en llanto por la prueba del líder. “No me voy a callar las cosas ni hacerme la desentendida con nadie”, advirtió en el confesionario.

La médica de 31 años fue la tercera participante más votada en la semana inicial de reality show. El anuncio de Santiago del Moro apenas la incomodó. Asintió cuando el conductor le confirmó que estaba en placa y admitió sin vueltas que esperaba eso.

“Cata” aún puede esquivar la gala de eliminación, ya que Sabrina Cortez debe salvar a una de las personas nominadas este jueves. Dado que le cayó muy mal el ingreso sorprendente de la mendocina, su elección está lejos de ser cosa segura.

¿Por qué lloró Sabrina Cortez en el confesionario de Gran Hermano 2024?

Cada año, Gran Hermano propone cambios en el concurso televisivo para poner a prueba a los jugadores y Catalina Gorostidi reaccionó en forma negativa ante una de estas apuestas. Luego de la primera prueba del líder, se puso a llorar en el confesionario y expresó: “No me gustan estas cosas y no la puedo caretear como los demás”.

Los problemas de la santafesina comenzaron este martes, cuando Sabrina ingresó a la casa sin aviso previo. “Estoy re enojada. Todos tenemos derecho a entrar, eso no es un problema, más allá de que nos haya caído raro”, comentó en cuanto al encuentro.

La pediatra dejó en claro que el conflicto se agravó porque la medocina y Bautista Mascia se sumaron al resto de los participantes sin diferencias. Al respecto, argumentó: “Otra cosa es que lleguen estos dos de la nada y se pongan a hacer el juego, no me parece justo”.

Las quejas de “Cata” cayeron en saco roto, ya que Gran Hermano defendió la decisión dentro del reglamento. “Es raro y es injusto”, concluyó luego del triunfo de Sabrina en la prueba del líder.

¿Quiénes están nominados en Gran Hermano 2024?

Rumbo a la primera gala de eliminación, Catalina Gorostidi quedó nominada con otras tres personas. La más elegida dentro de la casa fue Juliana Scaglione, que hizo la espontánea apenas comenzó el reality show. “Furia” cosechó 22 votos en contra, más del doble que sus rivales.

La pediatra quedó en cuarto lugar. Foto: Telefe

En segundo lugar aparece Zoe Bogach, una de las jóvenes que más llamó la atención en el estreno de Gran Hermano. La lista se completa con Hernán Ontivero, el cordobés criticado por su expareja apenas se confirmó su participación.