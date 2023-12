¿Mintió en el casting? la verdadera historia de Zoe Bogach, la nueva participante de Gran Hermano 2024

Comenzó una nueva edición de Gran Hermano, luego de variaos meses de espera y expectativas por conocer a los participantes. Después del éxito rotundo y alto nivel que generó la temporada anterior, los millones de espectadores pudieron conocer a los participantes.

La espera terminó y este lunes 11 de diciembre se pudo conocer a los 20 integrantes de la casa más famosa del país, además se espera que ingresen dos participantes más. La segunda en ingresar fue Zoe Bogach, quien ni bien entró generó varias clip y memes en las redes sociales.

La historia de Zoe Bogach, la segunda participante en ingresar a Gran Hermano

La participante se presentó como una Barbie, fanática del show. Al llegar al estudio, deslumbró con su carisma y simpatía, fue recibida por Santiago del Moro, quien le apodo como “la Barbie de GH”. Lo que más causó revuelo fue su contundente presentación, en donde remarcó que “no le gusta trabajar, no le gusta estudiar, le gusta el show”.

“Me gusta ir a la peluquería, hacerme las uñas y siempre tardo como dos horas antes de salir”, comentó entre risas en el video. Además, resaltó que le mantiene su papá porque ella no trabaja.

La presentación de Zoe Bogach, participante de Gran Hermano Foto: instagram

Entre sus aspiraciones para su vida, Zoe reveló: “Me gustaría ser como mi mamá, vivir la vida que tiene, viajar, comprar ropa, ir al gimnasio… ¡Es todo lo que hace! Desde chica siempre tuve chicas que me hacían todo, ordenaban limpiaban, y ahora todo eso a mí me cuesta mucho”.

De dónde es Zoe Bogach, la participante de Gran Hermano

A pesar de que la participante de Gran Hermano señaló que es de “Recoleta”, salió a la luz que en realidad es de Paso de los Libres, Corrientes, pero que ahora vive en Recoleta.

Por lo que no se sabe si “mintió” en el casting para ingresar al reality o si se sabía que era oriunda de Corrientes, pero que su lugar de residencia actual es el barrio porteño de Recoleta.