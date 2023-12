Quién es Zoe Bogach, la primera mujer en entrar a la casa de Gran Hermano 2024

Gran Hermano 2024 arrancó con todo y son muchos los participantes que ingresan a la casa durante la jornada del lunes. La primera mujer en ingresar fue Zoe Bogach, que se definió a sí misma como una Barbie fanática del show.

La joven contó en su presentación que fue al cumpleaños de una prima y que la confundieron con Barbie. “Me pidieron una foto”, dijo entre risas.

Sobre sí misma, definió: “Vivo en Recoleta, me mantienen y no me gusta trabajar ni estudiar. A mí me gusta el show. Me gusta ir a la peluquería, hacerme las uñas y siempre tardo como dos horas antes de salir”.

La nueva participante de GH. Foto: Instagram

Zoe aseguró que su principal preocupación sobre la casa es el baño compartido: “Me da un poco de asco tener un solo baño…”. Aunque está de novia, Bogach blanqueó que confía en su pareja y que ella se va a portar bien adentro de la casa.

“Me gustaría ser como mi mamá, vivir la vida que tiene, viajar, comprar ropa, ir al gimnasio… ¡Es todo lo que hace! Desde chica siempre tuve chicas que me hacían todo, ordenaban limpiaban, y ahora todo eso a mí me cuesta mucho”, confesó Bogach.

Al verse bastante reflejada en Zoe Bogach, Julieta Poggio le dio un firme consejo de cara al reality: “Portate bien, porque la gente lo ve todo”. “Prometo siempre contarme bien”, destacó la participante.