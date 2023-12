Gran Hermano 2024: quién es Sabrina, la mendocina que entró en el segundo día y aseguró ser la “Barbie camionera”

Tras 24 horas del debut de Gran Hermano 2024 y del inesperado anuncio de Santiago del Moro donde aseguró que no serían 20 participantes sino 22, este martes tuvieron lugar dos nuevos ingresos a la casa de Gran Hermano.

La primera en hacer su entrada fue Sabrina, quien se autodenominó como “la Barbie camionera”. “Me dicen la Barbie camionera porque abro la boca y la c…”, se sinceró.

Quién es Sabrina, la participante número 21 de Gran Hermano 2024

La joven nació en Mendoza, pero vive en Buenos Aires. Ella llegó a poner patas para arriba la casa, ya que nadie esperaba su llegada y tomó a más de uno por sorpresa, especialmente un día en el que han pasado varias cosas, entre ellas la nominación espontánea.

Según señaló Sabrina, ella se dedica a la contaduría aunque quiere dejar esa tarea para dedicarse 100% al modelaje y a las redes sociales. ¿Será Gran Hermano su gran oportunidad?

Sobre su vida personal, la mendocina aseguró que tiene una relación, aunque no tendría problema en conocer a alguien en el juego. “Estoy en pareja hace 7 años con intermitencias. Mi novio está chocho y me deja ser, no es celoso. Si es por estrategia y es necesario, estaría con alguien”, explicó en su presentación, aumentando el interés en las redes sociales sobre la participante número 21.