Pruebas de ADN, denuncias, peleas y “forcejeos”: lo que rodea al cordobés “negro Onty” de Gran Hermano 2024

Hernán Ontivero, el cordobés monero conocido como “negro Onty”, lleva menos de un día dentro de la casa de Gran Hermano 2024, pero el tiempo suficiente para recibir acusaciones de todo tipo. En las redes sociales, una mujer afirmó que la “abandonó” al mes de tener su hijo.

Además, la joven, identificada como Thatulina en X (exTwitter), manifestó que sufrió violencia de género por parte del Hernán. En este sentido, tras hacerse viral la denuncia, su hermana Laura salió a defenderlo en la misma red social.

DENUNCIA CONTRA UN CORDOBÉS QUE INGRESÓ A GRAN HERMANO: LA DEFENSA

“Mi hermano me pidió que no hiciera esto, que no expusiera a Thatulina con esta situación, pero dadas las circunstancias, me veo obligada a limpiar su reputación”, escribió Laura. “Si una mujer queda embarazada producto de sexo casual, no es tan descabellado pedir un ADN. Dejo evidencias”, continuó.

“Primero que mi hermano, negro hermoso y no un negro de mierda como le dice ella, y todo un hombre no es un violento, y segundo, que antes de irse a Gran Hermano dejó todas las cosas en orden”, siguió en el hilo. También adjuntó capturas de pantalla de un posteo hecho por Thatulina y una conversación entre Laura y Hernán.

QUÉ DICEN LAS CAPTURAS DE PANTALLA QUE MOSTRÓ LA HERMANA DE ONTY

En la primera imagen, se ve un posteo en Facebook de Thatulina de diciembre de 2021, en el cual afirma que Hernán no es violento, pero asegura que hubo “forcejeo”. Asimismo, afirma que se retracta de la denuncia pública que hizo en octubre del mismo año. “Hoy 11 de noviembre de 2021, me retracto de absolutamente todo lo que publiqué ese día”, escribió.

La publicación que hizo Laura Ontivero, hermana de el "negro Onty" Foto: Twitter

En otra de las capturas, se ve una conversación en la que Hernán dice: “Yo no me borré nunca, me ofrecí y ella lo sabe. Se niega porque sabe que me está mintiendo. Yo no tengo problema de hacerme cargo de algo que no es mío”. Lo hizo aludiendo a que le pidió a Thatulina hacer una prueba de ADN, y la joven no quiso.

LA CONTRARESPUESTA DE THATULINA

Como respuesta a lo posteado por la hermana del “negro Onty”, la mujer que lo denunció publicó capturas de pantallas de una conversación con él y con fecha del 22 de septiembre de 2023. “22 de septiembre la charlita! Alguna otra duda? El test me lo hice el 21 de septiembre, por si inventan más cosas! Harta de que lo quiera seguir tapando y él mismo lo admite!”, escribió Thatulina.

La respuesta de Thatulina, la ex pareja de Onty. Foto: Twitter

En la imagen, Hernán le dice: “Yo no quiero nada tuyo, mucho menos un hijo. Vos y yo no podemos tener nada en común”. Tras su respuesta, reposteó en X (exTwitter) publicaciones que ella hizo en septiembre. “Solo le pido a Dios que mi ex nunca se arrepienta y quiera conocer a su hijo”, escribió en uno.