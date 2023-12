¿Salió con Cuti Romero?: Cata, la cordobesa que ingresó “picante” a Gran Hermano 2024

Un grupo de cordobeses se hicieron presente en la nueva casa de Gran Hermano 2024. Entre ellos, se encuentra Catalina Gorostidi, quien es médica pediatra y se autodefinió como “líder”. “Yo no paso desapercibida, siempre llamo la atención”, dijo al inicio de su presentación.

También hizo una confesión que causó revuelo en las redes sociales. “Fui muy botinera. Básicamente fue salir con todo el plantel de Talleres y Belgrano a la misma vez. Salí con un campeón del mundo”, afirmó. Tras esto, comenzaron las especulaciones de los usuarios de internet.

LA CORDOBESA QUE INGRESÓ A GRAN HERMANO Y SALIÓ CON EL PLANTEL DE BELGRANO

Luego de mencionar que salió con jugadores de Belgrano y con un campeón del mundo, todos los ojos se pusieron en Cuti Romero, quien pasó por el club hace unos años. Si bien no confirmó de quien se trata, los memes utilizando la frase “no me quemes” no tardaron en aparecer en X (exTwitter), donde el futbolista se convirtió en tendencia.

Los memes sobre el Cuti Romero y la nueva integrante de Gran Hermano. Foto: Twitter

VIDEO: ASÍ FUE EL INGRESO DE CATALINA A LA CASA MÁS FAMOSA DEL PAÍS