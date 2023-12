Talleres no cedió a uno de sus refuerzos a la Selección de Chile: lo quiere 10 puntos en lo físico

Talleres tiene en su plantel a numerosos futbolistas que son convocados para distintas selecciones del continente, la mayor y el Sub-23, y tomó la decisión de no ceder a Bruno Barticciotto al seleccionado juvenil de Chile para el Preolímpico que se disputará en Venezuela desde el 20 de enero.

Dio su primera conferencia de prensa y dijo que es mediapunta, pero que puede jugar en cualquiera de las cuatro posiciones de ataque. Está a disposición de Gandolfi. (Prensa Talleres)

El club de barrio Jardín lo hizo desde la no obligatoriedad de ceder futbolistas para torneos que no figuran en el calendario Fifa, como este Preolímpico. Y para avanzar en la puesta a punto de Barticciotto, quien desde que llegó como refuerzo a mitad de año, arrastra una seguidilla de lesiones. A su vez, Belgrano sí dio el ok a los chilenos por Lautaro Pastrán.

En esta jugada Bruno Barticciotto resultó lesionado en el partido Talleres vs Banfield en el primer tiempo. Foto Javier Ferreyra

Talleres tiene en el Sub 23 de argentina al volante central Rodrigo Villagra, en el de Paraguay al volante derecho Matías Galarza, en el de Bolivia al volante ofensivo Daniel Ribera y en el de Colombia al extremo Luis Miguel Angulo y al zageuro central Kevin Mantilla.

BARTICCIOTTO, PERSEGUIDO POR LAS LESIONES EN TALLERES

Con 22 años, Bruno Barticciotto llegó desde Palestino como un interesante aporte para la delantera de Talleres. Pero la ansiedad le jugó en contra y sufrió dos desgarros casi consecutivos, que le quitaron rodaje.

De hecho apenas pudo estar en ocho partidos, dos como titular, y sin anotar goles. Es jugador de Selección y la expectativa es recuperarlo desde lo físico para que sea una carta importante en un 2024 con triple competencia para Talleres.

TALLERES LICENCIA A SU PLANTEL DESPUÉS DEL 23 DE DICIEMBRE

Ya sin competencia en lo que queda de este 2023, el plantel de Talleres entrenará hasta el 23 de diciembre a las órdenes de Walter Ribonetto y luego, será licenciado por una semana para poder comenzar con la preparación rumbo al primer torneo del año: la Copa de la Liga Profesional.

El torneo comenzará en la última semana de enero. La primera fecha para Talleres será como local de Gimnasia y Esgrima La Plata. El fixture será igual, y solamente se invertirán las localías.