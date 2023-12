La grave acusación contra el “negro Onty”, el cordobés monero de Gran Hermano 2024

Hernán Ontivero, más conocido como “negro Onty”, el cordobés monero que ingresó a la casa de Gran Hermano 2024 recibió una grave denuncia por parte de una mujer que dice haber sido su expareja en las redes sociales.

En las últimas horas, a raíz de la aparición de la mujer en la plataforma X (exTwitter) se conoció que en menos de un mes nacería el hijo que tendría en común con Ontivero. “BESITOS al ‘negro onty’ que eligió entrar Gran Hermano y ausentarse del embarazo de su hijo que nace en un mes!”, increpó @Thatulina.

Hernán es oriundo de Río Cuarto y es uno de los cordobeses en ingresar a Gran Hermano 2024. Foto: Instagram

Inmediatamente, cientos de usuarios la etiquetaron de “mentirosa”, “falsa”, y “oportunista” por la aparición de Ontivero en el reality. Ante este escenario, la oriunda de la ciudad de Río Cuarto explicó este martes los motivos de su enojo.

LA DENUNCIA CONTRA NEGRO ONTY, EL CORDOBÉS MONERO DE GH 2024

“Les voy aclarar el porque de mi enojo: tuve un accidente en moto haces tres meses y dos semanas. Me rompí meniscos y tengo distensión de ligamentos. En ese transcurso de médicos y futura operación me enteré del embarazo y obvio le avise sin pedir nada a cambio”, contextualizó en primera instancia.

La grave denuncia contra el negro Onty. Foto: Captura de pantalla

Luego, la joven denunció que transitó el embarazo “sola” y buscó la manera de trabajar a pesar de sus limitaciones físicas tras la lesión. “Sabiendo todo eso, me ignoró y se reía y cuando me hablaba, me denigraba”, increpó contra Onty.

Con el correr de los meses, el cordobés “salió con que tenia que irse a Buenos Aires por trabajo y que ‘no iba a estar presente si total, ¿Cuántos padres no pueden ver sus hijos por laburo?’”, según las palabras de la joven embarazada.

La acusación que se hizo viral en redes. Foto: Captura de pantalla

Por último, reveló que Ontivero se presentó en su domiclio el jueves 7 de diciembre para explicar el motivo de su viaje: “Haciéndose la víctima con su mamá. La persona mas mentirosa que conocí, llenándole la cabeza a mi vieja diciendo que era trabajo cuando el trabajo era ser farandulero, y dejarme mas abandonada que al principio!”.

Hernán, riocuartense fanático de La Mona que ingresó a Gran Hermano. (Gentileza Telefe)

Y concluyó: “Aclaro esto porque yo fui la ultima en enterarme cuando lo vi en la pantalla del tele. Vergüenza me da todo esto! Rabia e impotencia de que se burlaran en mi cara el y toda su familia”.

CÓMO INGRESO CORDOBÉS “NEGRO ONTY” A GRAN HERMANO 2024

Como buen cordobés fanático del cuarteto, Hernán ingresó al estudio con una remera y saco con la cara de La Mona. Con gestos y pasos clásicos del cuartetero, se animó a bailar al ritmo de “Quién se ha tomado todo el vino”. También soltó una confesión para su ídolo: “Viejo ruludo hermoso, te amo con la vida”.