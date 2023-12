Pediatra santafesina con fotos hot en Gran Hermano 2024: quién es Catalina Gorostidi

El primer programa de Gran Hermano 2024 concluyó con el ingreso de una jugadora que promete hacer ruido fuera de la casa, ya que se refirió a su pasado de botinera en Belgrano y Talleres. La pediatra santafesina Catalina Gorostidi señaló este lunes que le “encanta subir fotos hot” y entró en busca de cumplir un “sueño de muchos años”.

Vestida de blanco con un top, minifalda y botas altas, la médica hizo una presentación impactante en la charla con Santiago del Moro. En cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron de comentarios y memes sobre un supuesto romance con “Cuti” Romero.

“Salí con un campeón del mundo”, se jactó la participante del reality show. Dadas las referencias cordobesas en la grabación, muchas personas le apuntaron al futbolista de Tottenham Hotspur como el protagonista de la novela.

En su presentación, “Cata” anticipó: “No es que paso desapercibida, siempre llamo la atención”. A la hora del programa en vivo, añadió que es una “justiciera total” y que sus objetivos principales son “jugar y ser buena persona”.

La médica suele publicar fotos en traje de baño a través de su cuenta de Instagram. Foto: @catigorostidi

“En 31 años no conocí a nadie como yo”, le dijo la pediatra a Del Moro. Así ratificó su vocación de líder, aunque aclaró que planea mostrarse tal cual es para alcanzar el premio de $ 50.000.000 que ofrece Gran Hermano 2024.

¿Cuál es la relación de Catalina y el exfutbolista Adrián Gorostidi?

Aunque no lo mencionó con nombre y apellido, Catalina es la hija de Adrián Alberto Gorostidi. Se trata de un exfutbolista profesional de 50 años que desarrolló buena parte de su carrera en Colón de Santa Fe y pasó por Belgrano y Atlético Tucumán, entre otros.

"Cata" entró al campo de juego con su mamá y su hermano. Foto: @catigorostidi

“Siempre sos nuestro orgullo. Sin dudas, somos tu mejor equipo”, afirmó médica a la hora de compartir una foto con su papá. A principios de año, la familia pisó la cancha del Cementerio de los Elefantes, como se conoce popularmente al estadio Brigadier General Estanislao López.

¿De qué trabaja Catalina Gorostidi, la botinera de Gran Hermano 2024?

Aunque estudió en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), María Catalina Gorostidi afirma que es “50 por ciento santafesina” y 30 % porteña. Durante su carrera universitaria se formó como médica y trabaja en la Cuna de la Constitución Nacional.

La participante de Gran Hermano es parte de la planta del Hospital de Niños Orlando Alassia. Allí presta servicios de internista y también en el área de internación pediátrica.

“Lo que me molesta muchísimo es la injusticia”, apuntó “Cata” en cuanto a su vida cotidiana. Respecto del escenario dentro de la casa, anticipó: “No careteo absolutamente nada. Voy a la yugular y no me importa nada”.

La médica supo trabajar en Córdoba, pero tiempo después se mudó a Santa Fe e ingresó al Hospital Alassia. “Creo que este es mi sueño”, expresó tras la prueba del casting de Gran Hermano.