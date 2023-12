Todo sobre Catalina Gorostidi, la última ingresante a la casa de Gran Hermano 2024

Arrancó una nueva edición de Gran Hermano 2024 y la casa terminó de completar sus cupos con la llegada de Catalina Gorostidi.

La joven se presentó sin vueltas y blanqueó que nunca pasa desapercibida. Sobre sus orígenes, Cata contó: “En toda mi infancia fuimos nómades por el trabajo de mi papá, que es futbolista profesional. Escuela nueva, vida nueva”.

Si bien es médica pediatra, Gorostidi señaló que su sueño es formar parte de los medios de comunicación. Además, remarcó que tiene una pasión oculta: “Disfruto mucho de subir fotos hot”.

“Soy muy botinera. Básicamente salí en su momento con todo el plantel de Talleres y de Belgrano a la vez, también con un campeón del mundo”, comunicó Catalina para sorpresa de los usuarios de las redes sociales, que empezaron a querer adivinar quién formó parte del pasado de la joven.

Así entró la joven a la casa. Foto: Instagram

Acerca de cómo será su comportamiento dentro de la casa, Catalina Gorostidi cerró: “Me molesta mucho la injusticia. Soy muy justiciera y no careteo nada. Lo que me molesta, lo digo. Si hay que hacer voy a ir a la yugular, no me importa nada”.