El Cuti Romero rememoró aquel grito en la cara a Mbappé en la final del Mundial

A casi un año de la histórica consagración de la Selección argentina en Qatar 2022 y de la dramática final contra los franceces, el cordobés Cristian Romero recordó su desahogo contra Kylan Mbappé, el astro del seleccionado galo, en una foto que recorrió el mundo.

“Me encanta enfrentarme a los mejores. Cuando me preguntaron los chicos yo dije que quería jugar contra Francia”, lanzó el zaguero central formado en Belgrano, en declaraciones reproducidas por TNT Sports.

Toda la fuerza de Cuti Romero paera pelear por arriba (AP)

Y explicó el por qué del festejo en la cara del crack francés por el 3-2 parcial de Lionel Messi. “Cómo no le voy a meter, justo unos minutos antes le dijo un par de cosas a Enzo Fernández y no me gustó”, afirmó el Cuti.

El defensor cordobés Cristian Romero en una de las prácticas de la selección. (Prensa AFA).

“Estaba re caliente en ese momento, justo fue el gol y me salió de adentro”, agregó sobre su grito alocado, para lo que después sería un festejo interminable de los Albicelestes por la tercera estrella en Mundiales.

EL “NOS GUSTA EL ROCE” DEL CUTI ROMERO

Más allá de ese entredicho, el Cuti Romero reconoció que Mbappé “es un gran jugador” y que “tiene todavía tiempo para hacer carrera y seguramente va a ganar mucho”.

Cuti Romero vio la roja y se perderá tres partidos (AP)

Pero defendió el juego fuerte que lo caracteriza como zaguero, y fue contundente: “¿Cómo no le voy a meter? Los defensores argentinos tenemos eso: nos gusta el roce y nos sentimos bien así. Es nuestra manera de jugar”.