A un año de su muerte, Floppy Tesouro reveló que recibió una señal de Silvina Luna: “La piel de gallina”

Floppy Tesouro es una modelo, actriz e influencer argentina que saltó a la fama cuando ingresó a Gran Hermano. Luego tuvo gran popularidad en programas de televisión y como modelo de importantes marcas. La famosa recordó su amistad con Silvina Luna, a pocos días de cumplirse un año de la muerte de la modelo.

Silvina falleció el 31 de agosto de 2023 tras luchar varios años con problemas renales que se fueron complicando cada vez más. La muerte de la actriz y modelo dejó una huella en la sociedad y en la mayoría de los famosos que compartieron algún espacio con ella.

Floppy Tesouro fue amiga de Silvina y compartió momentos especiales con ella cuando aún estaba bien anímicamente, ambas salieron del mismo reality, aunque en diferente temporada. A pocos días del aniversario, la modelo contó en una entrevista con Juan Etchegoyen por Mitre Live el mensaje que recibió de ella.

Floppy Tesouro recordó su amistad con Silvina Luna Foto: web

Floppy Tesouro recordó su amistad con Silvina Luna

Floppy recordó un momento particular que vivió como una señal de parte de su amiga. “Justamente hoy pensaba en Silvina y en lo que pasó, y me ha pasado algo en el último tiempo que te lo voy a contar. Me sucedió justo la semana que ella habría cumplido 44 años. Yo estaba ese día en una estancia en Córdoba que lo hablamos cuando arrancamos la nota pasando un finde soñado y súper relajada, conectada con la naturaleza”, contó la modelo.

“Y de repente veo una luna increíble y me flasheó como que conecté con el cielo y me quedé mirando la luna y dije allá voy. Subí una foto de Silvina con mi hija Moorea, es una foto de las que más me gustan de ella donde Moorea recién estaba empezando a nadar y estábamos compartiendo unas vacaciones de amigos. También le hablo a mi hija de ella mostrándole videos y fotos. Todavía no lo puedo creer y se me pone la piel de gallina”, recordó emocionada Floppy Tesouro.

Floppy Tessouro recordó su amistad con Silvina Luna Foto: Vía País

Asimismo, la modelo contó: “Lo sentí como una señal de ella y un flash. Ese día cuando recordé que era su cumpleaños la luna estaba justa y dije ´guau, qué loco no´ sentí que había conectado con eso y la verdad que me encantó”.

De igual manera, Floppy Tesouro reflexionó sobre la salud y las cirugías estéticas: “Recalco cada vez que hablo del tema Silvina las causas por las cuáles ya no está entre nosotros, ojo con qué profesional tratan y la belleza no es solamente lo de afuera. Hay que pensar en la salud y si no tenemos eso no tenemos nada”.