Floppy Tesouro reveló cómo fue su encuentro nocturno con Mauro Icardi : “Me arrobó”

Mauro Icardi se encuentra en una compleja etapa a nivel personal. Tras diez años de matrimonio, el futbolista se separó de Wanda Nara tras muchas idas y venidas.

“No tengo problemas con él, nos llevamos bien. No tengo enemigos y menos con alguien que es familia (...) Sigo separada, como lo comuniqué en mis redes sociales, lo habrán visto”, destacó Wanda Nara el 13 de agosto durante su arribo a Buenos Aires.

Tras conocerse su ruptura, sus nombres son tendencia en Argentina. Es por ello que Floppy Tesouro recordó en el programa Socios del Espectáculo su encuentro con el jugador durante una de sus crisis con Nara.

Las fotos veraniegas de Floppy Tesouro. / Instagram

Así fue la salida de Floppy Tesouro que involucró a Mauro Icardi

La anécdota fue revelada por la influencer en Socios del Espectáculo. Allí, aclaró que no sucedió nada con Mauro Icardi durante la noche, pese a los múltiples rumores que destacan lo contrario.

“No pasó nada. No soy una negadora, si no se los digo”, sentenció Tesouro sobre su salida con el futbolista.

Seguidamente, Floppy reveló que su encuentro ocurrió en el boliche Tequila, ubicado en la Avenida Costanera Rafael Obligado (CABA). Durante su tiempo en el lugar, Icardi se sentó en una mesa a su lado y sacó una foto grupal donde aparecía ella.

La foto que vinculó a Mauro Icardi y Floppy Tesouro. Foto: Ciudad Magazine

“Fui una noche a Tequila, él estaba en la mesa de al lado, sacó una foto general con su grupo de amigos y mis amigas. Él estaba en una separación de Wanda y me arrobó”, recordó la modelo sobre su salida con Icardi.

¿Por qué Floppy Tesouro no se quiso relacionar con Mauro Icardi?

Luego de revelar su conexión con el jugador, Floppy advirtió que no quiso compartir la foto con Mauro Icardi porque entendía que podría tener malos entendidos con Wanda Nara.

Floppy Tesouro

“Yo no compartí la foto porque soy mujer, mamá y entiendo que a veces uno puede tener una pelea y qué mejor que meterse con una colega que está sola”, reconoció la artista sobre por qué no publicó en las redes su salida con el esposo de la empresaria.

Finalmente, Floppy Tesouro expresó que no habría intentado salir con él dado que estaba pasando por una situación engorrosa y compleja con Wanda Nara.

Wanda Nara y Mauro Icardi en el videoclip de "Amor verdadero". (Foto: captura de pantalla)

“Habiendo tantos hombres en el mundo, y buscando una relación seria como la que tengo con Salvador, no me iba a meter con alguien que era una situación engorrosa. Innecesario. A mí los bolonquis no me gusta”, cerró la influencer.