El terrible momento que padece Mauro Icardi tras su separación con Wanda Nara

Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a ser tendencia en los portales por su relación. Pese a la canción de la empresaria sobre el jugador y su celebración por su décimo aniversario, Nara decidió culminar su romance.

Comunicado de Wanda Nara sobre Mauro Icardi Foto: @wandanara

“Con lo difíciles que son los finales y lo mucho que a mí me cuestan (...) Decidí separarme, pero no dejaremos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue error”, destacó la empresaria al anunciar su separación.

Tras conocerse la ruptura, Wanda Nara ha avanzado con su vida. Desde este punto, estrenó su canción de verano “Ibiza”, donde Zaira Nara gozó de protagonismo.

“En la isla que todo vale, llegó mi cuerpo y mi baile. Necesito cambiar de aire, soy yo la que más vale. En Ibiza no se te olvida. Esta fiesta no se termina. Haré que siempre me recuerden porque el que se enamora pierde”, destacan las primeras partes de la nueva canción de Nara.

Ahora bien, este panorama de felicidad no estaría ocurriendo con Mauro Icardi. De acuerdo con un reconocido periodista, su entorno estaría preocupado por su actitud.

Cómo se encuentra Mauro Icardi tras su crisis de pareja

La templanza del deportista fue dada a conocer por Gustavo Méndez, el reconocido periodista de entretenimiento en programas como “Implacables” o “Todas las Tardes”. A través de sus fuentes, reveló que el Galatasaray (club donde juega Icardi) lo vio “depresivo, sin apetito y con pérdida de baja muscular”.

Mauro Icardi comenzó la pretemporada con Galatasaray en Austria. Foto: @mauroci

“Desde la pretemporada del Galatasaray de Turquía en Austria, cuentan que Icardi está depresivo, sin apetito y que perdió masa muscular”, detalló Méndez sobre cómo se encontraría Mauro Icardi tras su separación con Wanda Nara.

Seguidamente, el periodista detalló que tras la polémica, el deportista habría bajado mucho peso. En este aspecto, se calcula que tendría seis kilos menos.

La postura de Yanina Latorre sobre la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi

Finalmente, la polémica entre la pareja habría generado revuelo en los medios. Unas de las que brindó su postura fue Yanina Latorre, quien creía esta polémica como una movida de la cantante para hacer lo que quisiera en Buenos Aires.

“Puede ser una pelea o no, yo creo que ella se envalentona cuando está acá en Buenos Aires y cada vez que vienen de vacaciones y él tiene que volverse a Turquía (...) Ella cuando está acá en Argentina quiere ir al boliche y chapar un rato con L-Gante. No se puede estar casada, vivir en Turquía, ser millonaria, ser botinera, ser madre, amante de L-Gante y ser cantante”, expresó la agenlita sin filtro.