¿Wandagate de vuelta? Todos los detalles del escandaloso divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi regresaron a los titulares argentinos por su relación. Dos meses después del lanzamiento de “Amor Verdadero” (la canción de la empresaria hacia el futbolista), la exconductora de Master Chef habría tomado la decisión de separarse.

Wanda Nara y Mauro Icardi se casaron en 2014. Foto: @mauroicardi

“Dijo que hacía mucho que Wanda quería tomar esta decisión (...) La división de bienes ya tiene su expediente en Italia y solo faltaría firmar el divorcio”, aseveró Laura Ubfal tras comunicarse con la abogada de la empresaria.

Tras conocerse la noticia, se comenzaron a revelar más datos sobre el matrimonio. Entre ellos, la causa detrás de la decisión y la postura de Wanda Nara.

Por qué Wanda Nara decidió culminar su matrimonio con Mauro Icardi

El programa Socios del Espectáculo tuvo la oportunidad de hablar con un amigo íntimo del jugador. Esta persona reveló que la crisis comenzó por L-Gante, dado que la empresaria le sugirió al futbolista hacer una secuencia mediática con él.

Wanda Nara y L-Gante fueron más que amigos. Gentileza: instagram lgante_keloke.

“Wanda le habría planteado a Mauro hacer una nueva secuencia mediática con L-Gante... ahí él se enojó. Discutieron por este tema, porque Mauro pensaba que después de todo lo que Wanda había atravesado con la enfermedad, había cambiado”, detalló el panelista sobre la discusión del matrimonio por el cantante urbano.

Finalmente, este amigo recalcó que el jugador sentía que Wanda no lo apoyaba de la misma forma que él. Esto, debido a que Nara sabía cómo los problemas mediáticos afectaban su compromiso deportivo.

Caro Pardíaco conoció a Wanda Nara y Mauro Icardi: el triángulo amoroso menos pensado Foto: web

“Él siente que la apoya en todo, pero ella no hace lo mismo. Sabe que lo mediático le trae problemas en Europa, porque empiezan a decir que no está concentrado, que no tiene la cabeza puesta en el juego sino en sus asuntos personales y demás”, sentenció el confidente del futbolista.

Wanda Nara dio su versión de los hechos

Finalmente, tras sumo hermetismo por parte de los involucrados, la empresa decidió romper el silencio. En este sentido, reconoció que decidió separarse de su pareja pese a intentarlo en sumas oportunidades.

Comunicado de Wanda Nara sobre Mauro Icardi Foto: @wandanara

“Con lo difíciles que son los finales y lo mucho que a mí me cuestan (...) Decidí separarme, pero no dejaremos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue error”, expresó la nueva presentadora de Bake Off.

Finalmente, Wanda Nara aseguró que si bien le dio los mejores años a su pareja, hoy debía continuar sola. Por tanto, su prioridad son sus hijos.

Foto del matrimonio de Mauro Icardi y Wanda Nara. Foto: @mauroicardi

“No me arrepiento de nada, le di los mejores años de mi vida. Pero hoy toca seguir sola”, cerró la empresaria.