Andrea Taboada denunció que Fernanda Iglesias la agredió físicamente en televisión: “Me pegó y...”.

La controversia que generó Fernanda Iglesias al hacer públicos chats privados y exponer una nueva infidelidad de Diego Latorre a Yanina provocó que resurgieran antiguos conflictos de la panelista de Puro Show con colegas que la acusaron de ser una mala compañera.

Andrea Taboada, al borde del llanto, al hablar de su pelea con Fernanda Iglesias. (Foto: Captura de pantalla - Intrusos)

Entre esos testimonios volvió a tomar fuerza el de Andrea Taboada, quien ya había denunciado públicamente situaciones de maltrato mientras compartían panel en un mismo ciclo. En aquel momento, se llegó a hablar incluso de agresiones físicas, como golpes y pellizcos.

El terrible episodio que vivió Andrea Taboada con Fernanda Iglesias

En medio de esta renovada guerra mediática entre bandos enfrentados, fue durante su participación en Intrusos que la panelista decidió hablar por primera vez y recordar el episodio violento que vivió en 2016, cuando ambas formaban parte del programa conducido por Fabián Doman. “Me sentí agredida”, comenzó diciendo.

Luego, detalló lo ocurrido: “Ella me venía pellizcando por debajo de la mesa para que me calle. Agredirme, pegarme, pellizcarme. Me la banqué hasta que un día le dije ‘basta de pellizcarme, de agredirme por debajo de la mesa. Se terminó’. Hasta que pasó este episodio”.

Andrea recordó el episodio del cachetazo y dio contexto sobre cómo se desencadenó la situación. Contó que ocurrió durante una discusión en plena emisión, en un momento de tensión política: “Era la época de un piquete, estábamos debatiendo y entonces me le encimo, no para discutir, ella hablaba de Milagro Salas y en medio de su verborragia me pega en la cara”, relató.

A eso le sumó su reacción en ese instante: “Ahí reacciono, no podía entender que recibiera una cachetada”.

Conmovida, continuó: “Creo que solo mi mamá me pegó, nadie más. En ese momento no sabía si irme, si llorar, si decirle a Doman ‘no sabés lo que está pasando’... Estaba furiosa, no podía entender por qué rompimos el límite. El director bajó la cabeza y dijo ‘díganme que no le pegó’. Todos le dijeron ‘sí, le pegó’... No tengo por qué mentir”.