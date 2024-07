Separación de Wanda Nara y Mauro Icardi: ¿dónde llevarían a cabo su divorcio?

Wanda Nara y Mauro Icardi están a punto de culminar su historia de amor. Luego del Wandagate, L-Gante y la canción “Amor Verdadero”, la empresaria tomó la decisión de separarse de su esposo.

“Con lo difíciles que son los finales y lo mucho que a mí me cuestan (...) Decidí separarme, pero no dejaremos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue error”, destacó la nueva presentadora de Bake Off Celebrity.

Wanda Nara confirmó su separación con un comunicado en Instagram. (Foto: captura de pantalla)

Ahora bien, tras el anuncio de Wanda Nara, no se ha conocido mucha información sobre su separación. Una de las personas que ha brindado más detalles es Ana Rosenfeld, abogada de la empresaria.

Qué dijo Ana Rosenfeld sobre el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi

Las declaraciones de la abogada fueron presentadas en el programa Intrusos. Ahí, reveló que no sabría decir si se trataría de una separación definitiva entre la pareja, considerando su historia.

“La palabra ‘definitivo’, hoy por hoy, no existe menos en el mundo de dos personas con tanta historia, con tanto amor, familia ensamblada. Hoy están separados. Sobre si es definitivo, no lo puedo asegurar porque mañana capaz los volvemos a ver juntos y no voy a resistir mi propio archivo”, destacó Ana Rosenfeld sobre la relación de Wanda Nara.

Seguidamente, si el divorcio fuese definitivo, Ana confesó que y se sabría en dónde se llevaría a cabo. En este sentido, entabló que se realizaría en Italia porque es ahí donde está el último domicilio de la sociedad conyugal.

Ana Rosenfeld aseguró que Wanda Nara y Mauro Icardi harían el divorcio en Italia.

“¿Qué pasa? El divorcio, si tramitare, va a tramitar en Italia, que es jurídicamente el último domicilio que le perteneció a la sociedad conyugal. Yo estoy en contacto con el abogado de Italia hace muchos años, cuando se hizo el famoso trámite de separación de bienes y demás”, destacó la abogada.

¿El Wandagate cambió todo?

Desde otro aspecto, Ana reconoció que el escándalo de Mauro Icardi con la China Suárez fue un antes y después en la relación. En este sentido, determinó que hubo un quiebre relevante en su matrimonio.

Wanda Nara y China Suárez

“Fue un antes y un después. Fue un quiebre muy importante. La palabra confianza es fundamental en la pareja, cuando me preguntan causales de separación”, aseveró Ana.

Wanda Nara y Mauro Icardi comaprtiendo un momento juntos en la cocina. Foto: Wanda Nara

Finalmente, Rosenfeld expresó que la pareja actualmente estaría separada. Por tanto, cada quien tendría la posibilidad jurídica y emocional de hacer lo que quisieran por separado. Sin embargo, no estarían divorciados.