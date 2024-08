¿Está bien? Mauro Icardi publicó una foto que generó rumores sobre su salud

Mauro Icardi no deja de ser tendencia en sus redes sociales. Pese a tener sumo éxito en el Galatasaray, el futbolista no deja de destacarse por alguna polémica, como su vínculo amoroso con Wanda Nara.

Comunicado de Wanda Nara sobre Mauro Icardi Foto: @wandanara

“Con lo difíciles que son los finales y lo mucho que a mí me cuestan (...) Decidí separarme, pero no dejaremos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue error. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida”, expresó la empresaria sobre su ruptura con Icardi.

Tras conocerse la separación, comenzaron a circular diferentes rumores sobre cómo se llevaría a cabo. Sin embargo, todo habría quedado atrás con una foto de Mauro Icardi que preocupó a sus fanáticos.

La foto de Mauro Icardi que fue viral en redes sociales

El hecho ocurrió en redes sociales, cuando el jugador publicó una serie de fotos en una habitación con rayos ultravioleta y oxígeno. Esto generó diversas dudas respecto a su salud.

La foto de Mauro Icardi con oxígeno que generó preocupación. Foto: TodoNoticias

“Mañana en el espacio”, expresó el jugador al mostrar algunos detalles del espacio donde se encontraba.

Por qué Mauro Icardi se puso oxígeno

Ahora bien, el empresario ya se había mostrado en ese cuarto hacía unos meses. En enero de este año, el jugador aclaró que se trataba de una cámara hiperbárica que lo ayudaba a prevenir lesiones y recuperarse con más fuerza para los partidos.

Mauro Icardi comenzó la pretemporada con Galatasaray en Austria. Foto: @mauroci

“Para todos los que me preguntaron, es una cámara hiperbárica que tengo en casa y se usa para prevenir lesiones y ayudar a recuperarme más rápido de partidos, entrenamientos, etc., en la cual se respira oxígeno puro a una presión tres veces más que la atmosférica”, había revelado el jugador para aquel entonces.

Cómo se siente Mauro Icardi tras su ruptura con Wanda Nara

Desde otro ámbito, el jugador ya había sido protagonista en las redes por su condición física o mental. De acuerdo con el periodista Gustavo Méndez, el Galatasaray (equipo de Icardi) había visto al deportista deprimido y con pérdida de masa muscular.

Imágenes de Mauro Icardi en la cama con Wanda Nara. Foto: Wanda N

“Desde la pretemporada del Galatasaray de Turquía en Austria, cuentan que Icardi está depresivo, sin apetito y que perdió masa muscular”, anunció el comunicador.

Finalmente, Mauro Icardi estaría buscando la forma de conquistar a Wanda. Una de sus estrategias a sido publicar fotos de la modelo y los regalos que ha llegado a recibir.