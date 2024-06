La emotiva dedicatoria de Mauro Icardi a Wanda Nara por su décimo aniversario de casados: “Sos mi compañera”

Wanda Nara y Mauro Icardi son de esas parejas icónicas que seguirán presentes en el corazón de todos los argentinos. Tras salir a la luz el “WandaGate” en octubre de 2021, la pareja estuvo en el foco de todos los titulares, dada sus idas y venidas.

“Yo lo sabía todo de él. Y no es que lo encontré o me puse a buscarlo y revisarle el teléfono, eso no es verdad. Nos sentamos y él me dijo: ‘Quiero contarte esto...’”, expresó la empresaria en 2022 con suma emoción al revelar cómo se enteró de las conversaciones entre Icardi y la China Suárez.

Wanda Nara perdió un vuelo y tuvo que viajar en clase turista.

Sin embargo, pasado tres años del escándalo, la pareja apostó nuevamente a su amor y está más fuerte que nunca. Es por ello que Mauro Icardi no dudó en dedicarle unas sentidas palabras a su esposa tras celebrar 10 años de casados.

Así fue la dedicatoria de Mauro Icardi a Wanda Nara

El mensaje del futbolista fue publicado en su cuenta de Instagram. Ahí, junto con una foto de un antes y después del matrimonio, Mauro Icardi comenzó su discurso al reflexionar sobre su historia con Wanda Nara.

El emotivo posteo de Mauro Icardi a Wanda Nara. Foto: @mauroicardi

“10 años. Hoy, mientras celebramos una década de matrimonio, me encuentro reflexionando sobre el increíble viaje que hemos compartido. Estos diez años han sido un testimonio de amor, paciencia y crecimiento. Cada momento ha sido invaluable a tu lado”, expresó el futbolista.

Seguidamente, Icardi reveló cómo eran sus emociones durante la boda: “Recuerdo el día que nos casamos como si fuera ayer. La felicidad que sentí al verme caminar hacia vos y verte con esa sonrisa que ilumina mi mundo, sigue siendo uno de los momentos más preciados de mi vida”.

Foto del matrimonio de Mauro Icardi y Wanda Nara. Foto: @mauroicardi

Tras rememorar algunos aspectos de su boda, Mauro Icardi decidió elogiar su rol como madre. En este aspecto, consideró que era una mamá excepcional por los valores que inculcaba a su familia. “Sos una madre extraordinaria. Ver cómo cuidas y amas a tus hijos me llena de admiración”, destacó el deportista.

Finalmente, aseveró que estos 10 años eran solo el comienzo de su historia y que tenía sumas expectativas respecto al futuro. Asimismo, confesó que la amaba con todo su corazón y que sentía bendecido por cada día que pasaba a su lado.

Momentos juntos de Wanda Nara y Mauro Icardi. Foto: Wanda N

“Estos diez años son solo el comienzo. Estoy entusiasmado por todo lo que el futuro nos depara (...) Te amo más de lo que las palabras pueden expresar, y me siento bendecido por cada día que pasamos juntos”, concluyó el esposo de Wanda Nara.