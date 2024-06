L-Gante habló de su relación con Wanda Nara y se comparó con Mauro Icardi: “Está peleado”

L-Gante es un cantante argentino de 24 años, que comenzó a dedicarse a la música en su adolescencia y saltó a la fama con “L-Gante RKT” en 2020, una canción casera y que presentó de manera masiva el género del cual él es uno de los referentes de Argentina y Latinoamérica.

El éxito musical de L-Gante Foto: Instagram

En 2022 comenzaron los rumores de romance entre L-Gante y Wanda Nara, la empresaria y modelo argentina de 37 años, quien en ese momento estaría distanciada de su marido, el futbolista, Mauro Icardi. En octubre de 2022, L-Gante lanzó “El último romántico”, y Wanda fue la protagonista del videoclip picante.

Wanda Nara y L-Gante en el videoclip "El último romántico"

Casi dos años más tarde, en una entrevista con “A la tarde” (América TV), L-Gante habló sobre como inició su relación con Wanda y cómo es en la actualidad. Primero, le preguntaron si Mauro Icardi se copió de él, ya que recientemente Wanda lanzó “Amor verdadero”, una canción en el que el futbolista es el protagonista del video.

“No, el tema se llama ‘Amor verdadera’, y será su amor verdadero. Lo nuestro fue una actuación para el videoclip. Obvio que tenemos un vínculo bastante bueno, pero no llegamos ni a un beso”, explicó L-Gante y aclaró que le gusta mantener la intriga de su relación con Wanda, ya que la canción genera dicha intriga.

L-Gante habló de su relación con Wanda Nara Foto: gentileza info

Luego, le preguntaron qué video transmite más calor, si el de él con Wanda o el de Icardi con Wanda, y L-Gante respondió: “No sé, está peleado. Tienen más escenas de calor el de ella”.

Finalmente, explicó que recientemente habló con Wanda, que se mantienen al tanto: “Hablamos para mantener el vínculo, de cosas normales. ‘Hola, ¿cómo estás?’, cosas de amigos”. Además, reveló que actualmente se encuentra soltero.

Wanda Nara habló del paso de Mauro Icardi del PSG de Francia al Galatasaray de Turquía

Tras los dos campeonatos que Mauro Icardi logró con el Galatasaray de Turquía, Wanda Nara escribió: “Hace dos años lo que ninguno imaginaba, yo ya lo sabía. Te traje a Turquía, y hoy sos lo más grande que existe acá. Hay que saber llegar y sobre todo irse a tiempo de los lugares donde no te valoran. Algunos me mandaron a cocinar por no saber de fútbol. Sé cocinar y sé de fútbol: ‘la mujer perfecta existe’”.