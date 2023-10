La polémica opinión de L-Gante sobre la escena urbana argentina: “Todos tienen un berretín diferente”

Desde que recuperó la libertad, L-Gante no ha dejado de ser noticia por sus polémicas declaraciones. Tras pasar 3 meses detenido en la DDI de Quilmes, acusado en una causa por amenazas y privación ilegítima de la libertad, el cantante retomó con su vida fuera de prisión.

Ahora, Elián Valenzuela se encuentra enfocado en sus nuevos proyectos musicales. Según ha revelado el propio L-Gante planea sacar su primer álbum con todas canciones que compuso mientras estaba detenido y se llamará Celda 4.

Además, en varias entrevistas habló sobre su visión de la vida y cómo reflexionó durante todo el tiempo que pasó aislado del mundo exterior. Sin dudas, el paso por la penitenciaría le sirvió para tomarse todo con más calma y madurar a nivel personal.

L-Gante y Jamaica Foto: foto: intagram

Tal es así que, tal como ha declarado en más de una oportunidad, su nueva prioridad es su hija Jamaica y su carrera musical. Se alejó de los conflictos y ha decidido enfocarse en lo que más ama, su familia y hacer canciones.

L-Gante opinó sobre la escena urbana argentina

En su paso por el stream de Oky, L-Gante fue consultado sobre varios temas polémicos. Primero, habló sobre su relación con Wanda Nara y aseguró que siguen en contacto y todo ha quedado en buenos términos.

También opinó acerca de la escena urbana argentina y los artistas que la integran. Aunque esta vez, no se guardó las críticas. “Todos tienen un berretín diferente”, comentó. Sin embargo, con honestidad sostuvo: “Mi opinión: piola de que salió una escena”.

Aunque al comparar el ambiente con lo que sucede en Chile, el referente del RKT comentó que “no son diferencias entre los artistas”. En cambio lo que sucede a nivel nacional es que “se convierte en careteje”.

“Acá hay muchas estrategias”, explicó para profundizar en el tema. “Vos no te juntés con este, no hagas temas con este, no le grabés, hacé esto…”, citó como ejemplos. “Están más concentrados en eso, algunos… pero existe”.

"Los del espacio" Foto: Instagram

Por último, remarcó: “Yo en Chile noto que están todos, se juntan en un bar aunque no hagan música se juntan igual, están todos juntos. Y eso que yo fui menos de 10 veces y los vi a todos los artistas”.