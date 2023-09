El ex abogado de L-Gante, Alejandro Cipolla, ahora va contra La Joaqui: “Voy a hacer la denuncia”

Desde hace unos días, La Joaqui se encuentra envuelta en un gran escándalo. La cantante y referente del movimiento RKT fue acusada de haber cometido una estafa. Un productor hizo una denuncia pública por no cumplir con un show en Chascomús. Por su parte, la artista hizo un fuerte descargo y contó su versión mediante un comunicado en sus redes sociales.

“Ante los sorprendentes rumores acerca de una denuncia de estafa en mi contra, por supuesto incumplimiento contractual con relación a un show que no pude realizar por indicación médica lo que fue de público conocimiento y avisé públicamente que no iba hacer ni cierre, ni fechas por ese pedido. Mi salud no les importó. Vendieron y compraron shows míos como si yo fuese objeto de otros”, comenzó diciendo La Joaqui en un largo texto.

Luego señaló: “Hago saber que yo no realizo las contrataciones, ni recibo los pagos. Invito al supuesto “estafado” a publicar el contrato y con quien lo firmó, razón por la cual nada tengo que ver con la presunta denuncia que maliciosamente está circulando y que sólo tiende a dañar mi imagen”.

La Joaqui Foto: Instagram

A continuación apuntó contra quienes intentan dañar su imagen y quienes se encargan de difundir información falsa sobre su persona. Todo esto en medio de otra gran polémica: los dichos de Coscu, quien arremetió en su contra muy molesto durante un stream.

Alejandro Cipolla habló sobre la denuncia por estafa contra La Joaqui

Por su parte, Alejandro Cipolla, abogado de Eduardo Etchepare, quien denunció a la cantante, habló sobre la postura de su cliente y aseguró que iniciará una demanda millonaria. “Voy a hacer la denuncia contra La Joaqui y contra uno o dos mánagers que tiene”, sostuvo recientemente en Mitre Live con Juan Etchegoyen.

“Pensamos que se iba a llegar a un acuerdo y la verdad es que hay un deslinde de responsabilidad de parte de ellos, calculo que tendremos una mediación en estas próximas semanas”, dijo el ex abogado de L-Gante. Y continuó: “Si alguien está robando dinero a nombre tuyo vas a hacer la denuncia”, dijo sospechando de la versión de la artista.

Alejandro Cipolla y L-Gante.

A continuación, contó su estrategia en la demanda millonaria: “Mi cliente lo único que quería era la reparación del daño, ahora lo que voy a solicitar es la cantidad en dólares al momento que se lo dio, va a ser demandada por 15 y 20 mil dólares en la vía civil y en la vía penal la denuncia es por estafa”.

Y argumentó: “Se le pagó un dinero que cobró y luego canceló el recital, se la vio en la Bresh y otras fiestas, estás mal para dar un recital, pero no para estar en fiestas multitudinarias, hubo un accionar negligente, no me va a decir que no sabe porque tengo sus conversaciones con mi cliente”.

Por último, además de asegurar que tiene todo documentado, sostuvo que la artista no se manejó de manera seria. “Creo que ella hace el comunicado porque entró yo en representación. Cuando intervengo yo, creo que automáticamente se pone a la defensiva, porque sabía que se iba a ser mediática la cuestión, porque soy un abogado de perfil alto que aparece en los medios de comunicación. Pero tenía mil maneras de defenderse”, sostuvo.

También definió el descargo de la cantante como “una sanata gigantesca e innecesaria”. “Fue toda una ridiculez, no fue serio ni tampoco se mostró preocupada. Debería tener personas que hagan un comunicado serio, o que se ponga a disposición. Se manejó mal”, sentenció.