Paula Chaves se sinceró y habló tras ser reemplazada por Wanda Nara en Bake Off 2024: “Me duele”

Paula Chaves pasó por el estudio de Bake Off en tres ediciones distintas, siendo la responsable de conducir el programa y jugar como intermediaria entre los jurados y los concursantes, recibiendo incontables elogios. También fue una compañía elemental para aquellos que no lograban contener la emoción o la pena luego de que los jueces revelaran lo que pensaban sobre sus preparaciones.

Paula Chaves en su participación en Bake Off. Foto: Web.

Sin embargo, la polémica y la revolución en las redes emergió después de que se revelara que la responsable de llevar el concurso durante la edición famosos 2024 era Wanda Nara, y durante la entrevista que le hicieron para LAM, consultaron si le dolió no ser convocada.

Paula expresó: “Em... sí. No sé si es que me dolió. Me duele, pero entiendo también la situación. Creo que el me ‘dolió’ es más desde un enojo y yo no estoy enojada ni mucho menos. Si no que es un proyecto que yo venía haciendo desde hace mucho tiempo y que me encantó hacer. Marcó un montón en mi vida y en mi carrera, y voy a estar eternamente agradecida a Telefe por la oportunidad que me dio”.

Paula Chaves junto al jurado del certamen. Foto: Web.

“Pero bueno, obviamente que es triste”, sinceró la modelo, y agregó que entiende “la situación del canal que ya tenía contratada una producción, donde tenían contratada una conductora, donde iban a hacer un formato como MasterChef que no se pudo hacer y bueno por eso terminan haciendo Bake Off”.

Damián, el ganador, junto al jurado de Bake Off Argentina y a la conductora Paula Chaves (Instagram Telefe)

Cómo repercutió en Paula Chaves que la desplazaran de Bake Off

La modelo habló sobre cómo impactó la noticia en su propia seguridad, y en la forma en que llevó el programa durante las ediciones que encabezó.

La preparación ganadora de Paula Chaves

“Yo hice tres Bake Off y creo que los hice bien. Siempre recibí palabras lindas, tanto de ustedes como de la producción. Pero bueno, yo no puedo decirte si no estoy porque no les gustó mi trabajo o por esto que te estoy hablando, que a veces hay conductoras contratadas, producciones y bueno, hay que hacer formatos. ¡Es así la televisión!”, concluyó Chaves.