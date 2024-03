La grave estafa de la que fue acusada Paula Chaves: su contundente respuesta

Paula Chaves es una reconocida modelo que ganó gran popularidad cuando participó de El Bailando en varias ediciones. Fue allí donde conoció a Pedro Alfonso con quien se casó y tienen tres hijos, con el tiempo la modelo logró tener una gran cantidad de seguidores en las redes sociales y es una influencer de moda y temas relacionados a la maternidad.

En las últimas horas su nombre se vio envuelto en una polémica, ya que una cuenta de Instagram la denunció por estafa. La mujer de nombre Carolina, es dueña de una empresa que vende picadas, en su cuenta de @frafearg, contó cómo se hicieron pasar por la modelo y la estafaron.

Denunciaron una estafa a nombre de Paula Chaves

“Se contactó una persona el viernes pasado queriendo averiguar por un lunch para 15 personas. Esta mujer me aclaró que era un pedido para Pau Chaves y que ella era la productora. Le pasé la lista de precios y me pidió dos picadas grandes y unos sándwiches por un total de 125 mil pesos”, explicó la dueña del local.

“El sábado a la mañana nos preguntó si queríamos un posteo, le aclaré que no estábamos trabajando con canje y menos con pedidos de tan alto valor, le dije que no le iba a pedir que nos mencione pero que si quería hacerlo porque le había gustado la comida, nosotras agradecidas”, agregó.

“Hasta ese momento todo bien, pero cuando fui a entregar me resultó raro que la mujer que lo recibió me dijera que lo tenía que llevar a lo de Paula después, ¿por qué no directamente llevarlo a la casa de ella?”, contó la emprendedora. Luego mostró algunas capturas de que la mujer supuestamente le envío la plata pero nunca le llegó.

La respuesta de Paula Chaves a las denuncias de estafa Foto: instagram/paulachaves

Luego de conocerse la noticia en la que se vio envuelta su nombre. Paula Chaves habló en su perfil y fue contundente: “A ella la estafaron diciéndole que era para mí, ¡ojo!”.

Después subió una foto con el emprendimiento promocionando el producto: “Si necesitás encargar picadas, aprovechá”.