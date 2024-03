Paula Chaves confesó que haría en caso de una infidelidad de Pedro Alfonso: “Tendría que dejar...”

Desde hace unas semanas corre el rumor que Pedro Alfonso, el marido de Paula Chaves, vivió un affaire con la bailarina devenida cantante Flor Vigna, mientras eran pareja de baile en el Bailando por un sueño.

Hace pocos días Paula Chaves volvió a hablar sobre aquellos rumores durante una entrevista con LAM, conducido por Ángel de Brito. Ante la insistencia, Paula negó la infidelidad, pero reveló: “En su momento, cuando se instala todo esto y sale, le dije ‘che para, ¿yo no seré la boluda que sale a dar móviles a decir que no y…?’ Me dice ‘Pau...’, y me mira como diciéndome ‘dale’ y de ahí no fue nunca más tema”.

Pedro y Paula rompieron el silencio y se refirieron a los rumores de infidelidad de él con Vigna.

Luego, Paula sorprendió al admitir qué haría en caso de enterarse de una infidelidad de Pedro Alfonso: “Y aparte te digo otra cosa, si hubiese sido real lo hubiese perdonado. Así que tendría que dejar de ser tema”.

Aseguran que Pedro Alfonso le habría sido infiel a Paula Chaves con Flor Vigna.

En su momento, Pedro también se había encargado de negar rotundamente el trascendido. En una entrevista de 2018 dijo: “Son cosas que se dicen, con mala intención y con ganas de hacer daño, pero nosotros (con Paula Chaves), estamos muy seguros. Pau sabe muy bien la relación que tenemos con Flor”. Y aseguró: “Flor es mi amiga”.

La gran historia de amor de Pedro Alfonso y Paula Chaves

Paula Chaves y Pedro Alfonso se conocieron trabajando en 2010. Ella como participante de Bailando por un sueño y él como productor del ciclo. Se casaron en 2014. Tienen tres hijos: Olivia, Baltazar y Filippa, que nació durante la pandemia.

Durante la temporada que pasó en Villa Carlos Paz ambos participaron de Misterio en la cabaña, una comedia de enredos en la que compartieron escenario con Pachu Peña, Rodrigo Noya y Sabrina Rojas, entre otros.